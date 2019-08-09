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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (50)

Дело Атамбаева. Журналистов телеканала «Апрель» вывели из здания

Журналистов телеканала «Апрель» вывели из здания «Форума». Об этом 24.kg заявила заместитель председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, корреспондентам и сотрудникам дали 5 минут на сборы. Техника осталась в офисе телеканала. 

Ранее сообщалось, что «Форум» блокировали работники спецназа. По данным представителя СДПК, на здание наложен арест.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

Сегодня ночью на выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения  содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа
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