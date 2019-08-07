Частный детсад за счет государства бюджету обойдется в 48 миллионов сомов в год

Только 40 процентов детей охвачены дошкольным образованием, к 2023 году этот показатель должен составлять 80 процентов. Об этом на совещании по реализации программы социального госзаказа в сфере дошкольного образования, а также проекта государственно-частного партнерства в сфере строительства детских садов заявила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, государство активно строит новые, высвобождает занятые государственными органами здания бывших детских садов и возвращает незаконно приватизированные.

Читайте по теме Как устроить ребенка в частный детский сад за государственный счет

«Для решения вопроса нехватки детских образовательных организаций запускается программа социального заказа, согласно которой государство планирует покрыть 50 процентов стоимости услуг частных детских садов», — рассказала Алтынай Омурбекова.

До конца 2019 года в Бишкеке в частные детские сады планируют устроить тысячу детей, а в Оше — 500. На это потребуется до 48 миллионов сомов в год. Финансировать социальный заказ будут мэрии Бишкека, Оша и Министерство образования и науки.

Родители смогут выбрать любой понравившийся сад, участвующий в проекте, и получить туда талон-направление, вслед за ребенком пойдет и оплата.

Мэрия Бишкека отобрала 10 земельных участков для строительства. Согласно плану, все детские сады по принципу государственно-частного партнерства планируется построить в столичных жилмассивах.