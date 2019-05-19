Как устроить ребенка в частный детский сад за государственный счет

В Кыргызстане в пилотном режиме запустили программу государственного социального заказа в сфере дошкольного образования. В правительстве намерены оплачивать часть стоимости услуг детского сада.
Кто может устроить ребенка за казенный счет, как будет происходить отбор и когда он начнется, рассказали в Министерстве образования и науки.
Сколько детей планируется зачислить в частные детские сады на льготных условиях?
Планируется охватить одну тысячу детей, проживающих в Бишкеке. Это пилотное количество, на которое имеется финансирование.
Сейчас идет отбор частных детских садов. После чего начнется прием заявок от родителей.
Какую сумму будет компенсировать государство - полную стоимость садика, 50 процентов или фиксированную оплату?
Из средств бюджета планируется оплачивать 50 процентов стоимости.
Кто сможет воспользоваться возможностью отдать ребенка в частный сад за полцены?
Программа в первую очередь призвана предоставить доступ к дошкольному образованию детям из социально уязвимых слоев населения. Определены категории получателей услуги:
- многодетная семья (5 и более детей);
- малообеспеченная семья;
- потеря кормильца, совокупный доход семьи менее 12 тысяч сомов;
- один из родителей инвалид I или II группы;
- один или оба из родителей являются государственными/муниципальными служащими, и средняя месячная заработная плата каждого из них составляет менее 12 тысяч сомов.
Возраст ребенка – 3-5 лет.
Каждая заявка регистрируется в электронном виде, где указываются дата и время приема документа.
Какие документы должны будут предоставить родители, чтобы попасть в сад?
- заявление на получение услуги;
- оригиналы и копии паспортов родителей (лиц, их заменяющих);
- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;
- медицинская справка, что ребенок не имеет противопоказаний для нахождения в детском коллективе.
Кроме того, претенденты должны предоставить документы, подтверждающие, что они относятся к категориям получателей услуги.
- справка о составе семьи (для многодетных);
- справка о доходах управления соцзащиты (УСЗ) Бишкека (для малообеспеченных);
- справки о составе семьи и о заработной плате с места работы родителя за последние 6 месяцев или доходов с УСЗ Бишкека (по потере кормильца);
- заключение МСЭК об инвалидности (если один из родителей инвалид I или II группы);
- справка с места работы родителей за последние 6 месяцев (для государственных и муниципальных служащих).
Если потребителем услуги является ребенок с ОВЗ, необходимо дополнительно предоставить справку с Республиканской психолого-медико-педагогической комиссии.
Если человек уже стоит в очереди в госсад и она подошла, но родители не хотят отдавать ребенка, можно воспользоваться льготами?
Да, если он соответствует категориям получателей.
Родитель может выбрать любой сад?
Родители могут выбрать любой частный садик, прошедший квалификационный отбор. Перечень садов будет размещен на сайте МОН КР с указанием ценовой политики и количества планируемых к приему детей.
Предусматривается ли вариант получения компенсации, если родитель не хочет отдавать ребенка ни в один из предложенных садов?
Нет, такой вариант не предусматривается.
Если человек прописан в регионе, а ребенка отдает в садик в Бишкеке, может он рассчитывать на компенсацию?
Данная программа действует на территории Бишкека. Важно, где родитель проживает, а не прописан.
Зачислять в частный детский сад на льготных условиях будут в порядке электронной или живой очереди?
Каждое заявление будет зарегистрировано в электронном варианте, в котором будут указаны дата и время. Чье заявление поступит первым, при этом документы будут соответствовать запросу, тот родитель может являться получателем услуги. Информация будет в открытом доступе.
Каким образом вы будете отбирать детские сады для участия в этой программе?
Отбирать детские сады будет специальная независимая комиссия, в состав которой вошли эксперты и представители неправительственного сектора. Частные сады, согласно Закону КР «О государственном социальном заказе», должны предоставить необходимый перечень документов. Более подробная информация на сайте МОН КР.
Государственные частные сады управления образования могут проверить в любой момент, а частные – нет. Как будет решаться этот вопрос?
Во-первых, частные детские сады проходят конкурсный отбор. Особое внимание уделяется на соответствие Госстандарту в сфере дошкольного образования, включая материально-техническую и учебно-методическую базы.
Во-вторых, деятельность детского сада осуществляется в соответствии с лицензией, предусмотрен лицензионный контроль.