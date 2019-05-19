Как устроить ребенка в частный детский сад за государственный счет

В Кыргызстане в пилотном режиме запустили программу государственного социального заказа в сфере дошкольного образования. В правительстве намерены оплачивать часть стоимости услуг детского сада.

Кто может устроить ребенка за казенный счет, как будет происходить отбор и когда он начнется, рассказали в Министерстве образования и науки.

1 Сколько детей планируется зачислить в частные детские сады на льготных условиях? Планируется охватить одну тысячу детей, проживающих в Бишкеке. Это пилотное количество, на которое имеется финансирование.



Сейчас идет отбор частных детских садов. После чего начнется прием заявок от родителей.



2 Какую сумму будет компенсировать государство - полную стоимость садика, 50 процентов или фиксированную оплату? Из средств бюджета планируется оплачивать 50 процентов стоимости.

3 Кто сможет воспользоваться возможностью отдать ребенка в частный сад за полцены? Программа в первую очередь призвана предоставить доступ к дошкольному образованию детям из социально уязвимых слоев населения. Определены категории получателей услуги:



- многодетная семья (5 и более детей);

- малообеспеченная семья;

- потеря кормильца, совокупный доход семьи менее 12 тысяч сомов;

- один из родителей инвалид I или II группы;

- один или оба из родителей являются государственными/муниципальными служащими, и средняя месячная заработная плата каждого из них составляет менее 12 тысяч сомов.



Возраст ребенка – 3-5 лет.



Каждая заявка регистрируется в электронном виде, где указываются дата и время приема документа.



4 Какие документы должны будут предоставить родители, чтобы попасть в сад? - заявление на получение услуги;

- оригиналы и копии паспортов родителей (лиц, их заменяющих);

- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;

- медицинская справка, что ребенок не имеет противопоказаний для нахождения в детском коллективе.



Кроме того, претенденты должны предоставить документы, подтверждающие, что они относятся к категориям получателей услуги.



- справка о составе семьи (для многодетных);

- справка о доходах управления соцзащиты (УСЗ) Бишкека (для малообеспеченных);

- справки о составе семьи и о заработной плате с места работы родителя за последние 6 месяцев или доходов с УСЗ Бишкека (по потере кормильца);

- заключение МСЭК об инвалидности (если один из родителей инвалид I или II группы);

- справка с места работы родителей за последние 6 месяцев (для государственных и муниципальных служащих).



Если потребителем услуги является ребенок с ОВЗ, необходимо дополнительно предоставить справку с Республиканской психолого-медико-педагогической комиссии.



5 Если человек уже стоит в очереди в госсад и она подошла, но родители не хотят отдавать ребенка, можно воспользоваться льготами? Да, если он соответствует категориям получателей.

6 Родитель может выбрать любой сад? Родители могут выбрать любой частный садик, прошедший квалификационный отбор. Перечень садов будет размещен на сайте МОН КР с указанием ценовой политики и количества планируемых к приему детей.

7 Предусматривается ли вариант получения компенсации, если родитель не хочет отдавать ребенка ни в один из предложенных садов? Нет, такой вариант не предусматривается.

8 Если человек прописан в регионе, а ребенка отдает в садик в Бишкеке, может он рассчитывать на компенсацию? Данная программа действует на территории Бишкека. Важно, где родитель проживает, а не прописан.

9 Зачислять в частный детский сад на льготных условиях будут в порядке электронной или живой очереди? Каждое заявление будет зарегистрировано в электронном варианте, в котором будут указаны дата и время. Чье заявление поступит первым, при этом документы будут соответствовать запросу, тот родитель может являться получателем услуги. Информация будет в открытом доступе.

10 Каким образом вы будете отбирать детские сады для участия в этой программе? Отбирать детские сады будет специальная независимая комиссия, в состав которой вошли эксперты и представители неправительственного сектора. Частные сады, согласно Закону КР «О государственном социальном заказе», должны предоставить необходимый перечень документов. Более подробная информация на сайте МОН КР.