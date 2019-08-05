18:13
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков (409)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Исаков провел 18 встреч с китайской стороной

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня на процессе в качестве свидетеля допрашивают экс-заместителя министра иностранных дел Аскара Бешимова. По его словам, будучи заведующим отделом внешней политики аппарата президента страны, Сапар Исаков провел 18 встреч с представителями китайской стороны. Это отображено в журнале посещений Жогорку Кенеша.

Адвокаты Сапара Исакова потребовали запросить журналы посещений, так как в материалах уголовного дела их нет.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
Ссылка:
просмотров: 736
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. О личном между МИД и аппаратом президента
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев в аппарате президента не был
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Аскар Бешимов о формальности всех процедур
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Документы принимались по регламенту
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Обвинение не может найти свидетелей
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Депутат о проверке стоимости проекта
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Машину ТВЕА Айбек Калиев продал за $23,8 тысячи
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Прикрываясь именем президента
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев не давал указаний депутатам
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Аппарат президента дал команду депутатам
Популярные новости
В&nbsp;самолете рейса Бишкек&nbsp;&mdash; Стамбул скончался грудной ребенок В самолете рейса Бишкек — Стамбул скончался грудной ребенок
Неделя-24. Жээнбеков ответил Атамбаеву, и&nbsp;очередной громкий арест за&nbsp;взятку Неделя-24. Жээнбеков ответил Атамбаеву, и очередной громкий арест за взятку
Алмазбек Атамбаев передумал давать показания по&nbsp;Азизу Батукаеву через СМИ Алмазбек Атамбаев передумал давать показания по Азизу Батукаеву через СМИ
ГСИН поставила ультиматум адвокату Аиды Саляновой ГСИН поставила ультиматум адвокату Аиды Саляновой
Бизнес
MegaCom предоставляет выгодную связь для паломников во&nbsp;время хаджа MegaCom предоставляет выгодную связь для паломников во время хаджа
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Поддерживаем женское предпринимательство! «Халык Банк Кыргызстан»: Поддерживаем женское предпринимательство!
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
Получи серебряный номер БЕСПЛАТНО и&nbsp;скидку 50&nbsp;процентов на&nbsp;золотой номер MegaCom Получи серебряный номер БЕСПЛАТНО и скидку 50 процентов на золотой номер MegaCom