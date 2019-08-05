Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Исаков провел 18 встреч с китайской стороной

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня на процессе в качестве свидетеля допрашивают экс-заместителя министра иностранных дел Аскара Бешимова. По его словам, будучи заведующим отделом внешней политики аппарата президента страны, Сапар Исаков провел 18 встреч с представителями китайской стороны. Это отображено в журнале посещений Жогорку Кенеша.

Адвокаты Сапара Исакова потребовали запросить журналы посещений, так как в материалах уголовного дела их нет.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.