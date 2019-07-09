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Общество

Стала известна причина массового отравления в Токмаке

Департамент профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора установил причину массового отравления в ресторане в Токмаке.

Как сообщает Минздрав, всего обратившихся за медицинской помощью было 174 человека, из них госпитализированы — 78. По состоянию на 9 июля, 10 человек продолжают получать лечение.

Отмечается, что в ходе расследования были отобраны образцы остатков пищевых продуктов, смывы с разделочного инвентаря, производственного оборудования, чайной и столовой посуды из ресторана «Мегаполис», где обнаружена условно-патогенная флора. Также были отобраны клинические материалы больных.

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«Учитывая эпидемический анамнез, связь с употреблением пищевых продуктов на мероприятии в ресторане «Мегаполис», инкубационный период, клинические симптомы, результаты лабораторных исследований, выявлено, что в данном случае имело место бактериальное пищевое отравление сальмонеллезной инфекцией, что подтверждается результатами лабораторных анализов. В 48 процентах клинических материалов от больных высеяна Salmonella enteritidis», — говорится в сообщении.

Ресторан предписанием Токмакской городской ЦГСЭН закрыт до устранения нарушений.

Напомним, что, по предварительным сведениям, 29 июня на тое в кафе «Мегаполис» в Токмаке присутствовали 256 человек, в том числе гости из Бишкека, Кочкорского и Иссык-Кульского районов. Первые симптомы появились 1 июля 2019 года утром, многие участники свадьбы почувствовали недомогание. У них наблюдались тошнота, рвота, диарея, повышение температуры до 38-40 градусов. В этот день в инфекционное отделение территориальной больницы Токмака обратились семь человек, которым поставлен диагноз «пищевое отравление».
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