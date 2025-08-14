Осторожно, ботулизм! Медики советуют употреблять заводскую консервацию

Республиканский центр укрепления здоровья не употреблять продукты, консервированные в домашних условиях. Отмечается, что в таких случаях стерилизация и герметизация часто не достигают того уровня, который обеспечивается на заводах, а малейшее нарушение рецепта или технологии может создать идеальные условия для развития опасных бактерий.

Ботулизм — это очень тяжелое и опасное заболевание, возникающее при употреблении в пищу продуктов, содержащих токсины бактерий ботулизма.

Чаще всего это консервированные грибы, овощные (баклажаны, огурцы, помидоры и другое), мясные и рыбные продукты. Возможно заражение ботулизмом при употреблении ветчины, копченой и вяленой рыбы, колбасных изделий. Зараженные ботулиновой бактерией консервированные продукты нельзя отличить по цвету, запаху или вкусу от доброкачественных продуктов.

Заболевание характеризуется поражением нервной системы, в тяжелых случаях может приводить к параличу и летальному исходу.

Признаки ботулизма обычно проявляются в течение 12-36 часов после употребления содержащей токсины пищи, но бывают случаи, когда признаки могут проявляться уже через четыре часа или только спустя восемь дней после заражения.

В большинстве случаев заболевание развивается очень быстро. Появляется общая слабость, головные боли, рвота, частый понос, боли в животе. Температура может быть нормальной или слегка повышенной.

Через несколько часов после начала заболевания отмечается нарушение зрения: пелена или «туман» перед глазами, двоение, неотчетливое видение предметов. Затем появляется затруднение при глотании твердой и жидкой пищи, речь становится неразборчивой, гнусавой, голос осиплый.

Самым опасным проявлением ботулизма может стать развитие дыхательной недостаточности. Больной начинает задыхаться, появляется одышка, тахикардия, чувство нехватки воздуха. Если помощь не будет оказана вовремя, может наступить летальный исход от гипоксии, остановки сердца.

При появлении первых признаков заболевания (нарушение зрения и глотания) необходимо срочно обратиться в ближайшее медицинское учреждение или вызвать скорую помощь.

В целях профилактики специалисты советуют употреблять консервированные продукты, приготовленные в заводских условиях.

«Если вы все-таки решили съесть консервированные в домашних условиях продукты, то прокипятите их в течение 20-25 минут. Не покупайте продукты домашнего консервирования на улице или на рынках у частных лиц», — призывают в РЦУЗ.

За шесть месяцев 2025 года в Бишкеке зарегистрировано три случая ботулизма.