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Общество

Массовое отравление в Токмаке. К врачам обратилось более 100 человек

После свадебного тоя в Токмаке за медицинской помощью обратились уже 104 человека. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, стационарное лечение в больницах получают 50 человек.

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Напомним, что, по предварительным сведениям, 29 июня на свадебном тое в кафе «Мегаполис» в Токмаке присутствовали 256 человек, в том числе гости из Бишкека, Кочкорского и Иссык-Кульского районов. Первые симптомы появились 1 июля 2019 года утром, многие участники свадьбы почувствовали недомогание. У них наблюдались тошнота, рвота, диарея, повышение температуры до 38-40 градусов. В этот день в инфекционное отделение территориальной больницы Токмака обратились семь человек, которым поставлен диагноз «пищевое отравление».

Госсанэпидемнадзор проводит эпидемиологическое расследование, отобраны образцы остатков пищи, промывных вод на лабораторные исследования. Проведены подворные обходы для выявления пострадавших, а также разъяснительные мероприятия.
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