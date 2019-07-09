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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (101)

Освобождение Азиза Батукаева. Ирина Цопова в госпитализации не нуждается

Лаборант Ирина Цопова, которая проходит фигурантом по уголовному делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева и находящаяся в СИЗО-1, в госпитализации не нуждается. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН. 

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По данным ведомства, сегодня у Ирины Цоповой побывали медики и специалисты Центра по предупреждению пыток. Никаких рекомендаций незамедлительно отправить подследственную на лечение, посетители не оставили. В ГСИН отметили, что с ногой у Ирины Цоповой действительно проблемы,  но всю необходимую помощь она получает, критической ситуации нет. 

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашний арест. Изменена мера пресечения и врачу-онкологу Эмильбеку Макимбетову. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову. 5 июня ее водворилив СИЗО-1. Адвокаты просили освободить бывшую главу ГП под домашний арест в связи с плохим состоянием здоровья. После краткосрочного лечения в Национальном центре кардиологии и терапии Аида Салянова вернулась в следственный изолятор

Еще один подозреваемый в причастности к освобождению преступника, бывший секретарь Совета обороны (ныне Совет безопасности) и экс-председатель ГКНБ Бусурманкул Табалдиев бесследно исчез. Установить местонахождение 70-летнего генерал-полковника правоохранительные органы не могут.
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