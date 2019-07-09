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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (99)

Освобождение Азиза Батукаева. Ирину Цопову осмотрят медики

Центр по предупреждению пыток (ЦПП) отреагировал на сообщения о состоянии здоровья одной из фигуранток дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева — лаборанта Ирины Цоповой. Специалисты ЦПП навестят ее в СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщил глава организации Нурдин Сулайманов.

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По его словам, ни сама подследственная, ни ее адвокаты в центр не обращались, но из СМИ стало известно, что у Ирины Цоповой гноится нога на месте перелома. Женщина травмировала стопу весной, когда спускалась с верхней кровати. «Я направлю к Ирине Цоповой специалиста, у которого медицинское образование. Пусть он посмотрит, насколько критична ситуация и нуждается ли она в госпитализации», — сказал Нурдин Сулайманов.

В ГСИН подчеркнули, что на условия содержания Ирина Цопова не жалуется.

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашний арест. Изменена мера пресечения и врачу-онкологу Эмильбеку Макимбетову. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову. 5 июня ее водворили в СИЗО-1. Адвокаты просили освободить бывшую главу ГП под домашний арест в связи с плохим состоянием здоровья. После краткосрочного лечения в Национальном центре кардиологии и терапии Аида Салянова вернулась в следственный изолятор.
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