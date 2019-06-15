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Общество
Сюжет: ЧП в армии (211)

Адвокаты искалеченного солдата требуют от Генштаба 1 миллион 190 тысяч сомов

Адвокаты Руслана Сапарбаева, солдата войсковой части 30259, который получил удар током и потерял обе руки, требуют от Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана выплатить 1 миллион 190 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщили сами юристы.

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По их словам, это будет единовременное страховое пособие. Дополнительно, адвокаты готовят иск в суд к Госкомитету по делам обороны. От них тоже потребуют выплатить еще 1 миллион 50 тысяч сомов. «Кроме того, мы намерены через суд заставить Генштаб купить Руслану Сапарбаеву хотя бы один автоматический ручной протез», — сказали юристы. 

В августе 2018-го солдата войсковой части 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба ВС КР, это несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.
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