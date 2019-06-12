Верховный суд оставил в силе приговор командирам части, где пострадал солдат

Верховный суд Кыргызстана приговорил к условным срокам командиров войсковой части 30259, где солдат Руслан Сапарбаев получил удар током и потерял обе руки. Информацию подтвердили в Генштабе Вооруженных сил КР.

Оба обвиняемых — заместитель командира войсковой части в Майлуу-Суу Нурдин Турсаналиев и начальник хозяйственной части в звании прапорщика — приговорены к трем годам условно первой инстанцией. Но затем Джалал-Абадский областной суд отменил решение. Нурдина Турсаналиева оправдали, а прапорщику дали год условно. Верховный суд отменил приговор второй инстанции и оставил в силе первый вердикт.

Читайте по теме Руслан Сапарбаев не может получить пенсию и страховку. Протезов тоже нет

По словам главы правозащитного центра «Кылым шамы» Азизы Абдирасуловой, суд принял во внимание заявление стороны подсудимых, что Руслан Сапарбаев, когда полез в трансформаторную будку, был пьян.

«По новой редакции УК КР любое сомнение или подозрение трактуется в пользу обвиняемых. Поэтому выплаты пенсии и страховки приостановили. Более того, мы требовали, чтобы военнослужащий, который стал инвалидом исключительно из-за халатности командиров, получил 1,2 миллиона сомов компенсации, но суд ничего не назначил. А пенсия, на которую он может рассчитывать, вызывает возмущение — 1 тысяча 850 сомов», — сказала Азиза Абдирасулова и добавила, что адвокаты намерены требовать через суд всех положенных пособий.

В августе 2018-го солдата войсковой части 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба ВС КР, это несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.