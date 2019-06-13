Социальный контракт. В Кыргызстане малоимущие смогут получать до 100 тысяч сомов

В Кыргызстане предлагают выдавать единовременно до 100 тысяч сомов малоимущим и малообеспеченным семьям на основе социального контракта. Министерство труда и социального развития вынесло проект правительственного постановления на общественное обсуждение.
Как отмечено в справке-обосновании, временное положение разработано в целях повышения уровня и качества жизни, социальной ответственности малоимущих и малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, снижения иждивенческого мотива их поведения, оказания содействия в реализации их трудового потенциала.
В ведомстве отмечают, что для получения единовременной помощи заявитель должен выполнять мероприятия Программы социальной адаптации, направленные на развитие сельскохозяйственной или предпринимательской деятельности для улучшения качества жизни малоимущих и малообеспеченных семей.
Получить единовременную помощь сможет и предприниматель, если создаст новые рабочие места (или условия самозанятости) для трудоспособных граждан из числа малоимущих и малообеспеченных семей.
Предполагается, что временное положение будет действовать с сентября 2019 года по сентябрь 2022 года по всей республике.