Социальный контракт. В Кыргызстане малоимущие смогут получать до 100 тысяч сомов

В Кыргызстане предлагают выдавать единовременно до 100 тысяч сомов малоимущим и малообеспеченным семьям на основе социального контракта. Министерство труда и социального развития вынесло проект правительственного постановления на общественное обсуждение.

Как отмечено в справке-обосновании, временное положение разработано в целях повышения уровня и качества жизни, социальной ответственности малоимущих и малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, снижения иждивенческого мотива их поведения, оказания содействия в реализации их трудового потенциала.

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«Малоимущая и (или) малообеспеченная семья и территориальное подразделение Министерства труда и социального развития подписывают социальный контракт, в рамках которого семья берет на себя определенные обязательства, а государство оказывает ей помощь. Например, семья обязуется наладить работу в личном подсобном хозяйстве или открыть малый бизнес, или кто-то из членов семьи пройдет переобучение, устроится на работу и обеспечит семье стабильный доход. Деньги дают взамен на активные действия семьи», — говорится в документе.

В ведомстве отмечают, что для получения единовременной помощи заявитель должен выполнять мероприятия Программы социальной адаптации, направленные на развитие сельскохозяйственной или предпринимательской деятельности для улучшения качества жизни малоимущих и малообеспеченных семей.

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«Программу социальной адаптации будет составлять комиссия по социальным вопросам при исполнительных органах местного самоуправления совместно с заявителем и территориальным подразделением министерства. Кроме того, каждую семью будут сопровождать в течение всего проекта», — отмечено в документе.

Получить единовременную помощь сможет и предприниматель, если создаст новые рабочие места (или условия самозанятости) для трудоспособных граждан из числа малоимущих и малообеспеченных семей.

Предполагается, что временное положение будет действовать с сентября 2019 года по сентябрь 2022 года по всей республике.