В Кыргызстане предлагают упростить получение госпособий для жителей новостроек

Министерство труда и социального развития предлагает упростить получение государственных пособий для жителей нелегализованных новостроек и дачных кооперативов. Поправки в Закон «О государственных пособиях» ведомство вынесло на общественное обсуждение.

В справке-обосновании отмечено, что многие внутренние мигранты проживают в новостройках, не имеющих статуса территориально-административной единицы (нелегализованные жилмассивы), и на дачных участках. Они не могут зарегистрироваться по месту пребывания, представить справку с места жительства. Как следствие, не имеют доступа к государственным пособиям.

В Минтруда предлагают не требовать у них справки о фактическом проживании при оформлении пособия.

«Все данные фиксируются со слов заявителя, а затем проверяются актом обследования семьи. Заявитель несет персональную ответственность за достоверность представленных сведений в соответствии с административным или уголовным законодательством», — отмечается в справке-обосновании.

В документе подчеркивается, что предлагаемая норма будет распространяться только на получателей государственных пособий.