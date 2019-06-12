В мэрии Бишкека обсудили вторую фазу проекта реконструкции дорог

Мэр Бишкека Азиз Суракматов встретился с делегацией управления по делам международного экономического сотрудничества при Министерстве коммерции Китая. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, делегацию возглавил директор управления по делам международного экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР Ли Сяо Бин.
«Во время встречи стороны обсудили вопросы реализации имеющихся грантовых проектов в Бишкеке в сфере дорожного строительства», — отметили в мэрии.
Азиз Суракматов сообщил, что проведена подготовительная работа по реализации второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека», с китайской стороной согласован проект протокола о реализации II фазы, подписание которого запланировано в рамках государственного визита в Кыргызстан председателя КНР Си Цзиньпина 13 июня.