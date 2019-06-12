В мэрии Бишкека обсудили вторую фазу проекта реконструкции дорог

Мэр Бишкека Азиз Суракматов встретился с делегацией управления по делам международного экономического сотрудничества при Министерстве коммерции Китая. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, делегацию возглавил директор управления по делам международного экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР Ли Сяо Бин.

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«Во время встречи стороны обсудили вопросы реализации имеющихся грантовых проектов в Бишкеке в сфере дорожного строительства», — отметили в мэрии.

Азиз Суракматов сообщил, что проведена подготовительная работа по реализации второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека», с китайской стороной согласован проект протокола о реализации II фазы, подписание которого запланировано в рамках государственного визита в Кыргызстан председателя КНР Си Цзиньпина 13 июня. ​