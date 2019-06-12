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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (72)

Аиду Салянову оставили под арестом

Экс-генпрокурора Аиду Салянову оставили под стражей в СИЗО-1. Об этом журналистам сообщила ее адвокат Рабига Садыкова.

По ее словам, Бишкекский горсуд оставил в силе решение первой инстанции.

«Сама Аида Салянова не смогла приехать в суд по состоянию здоровья. Она болеет. Суд рассмотрел апелляцию без нее. Судьи, к сожалению, не понимают, что ее содержание в СИЗО представляет опасность», — сказала Рабига Садыкова.

Напомним, что Аиду Салянову задержали на прошлой неделе по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Расследование дела возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашний арест.
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