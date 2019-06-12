Сторонники Аиды Саляновой собирают подписи в защиту и готовы перекрыть дороги

В Бишкекском городском суде сегодня должны рассмотреть меру пресечения экс-генпрокурору Аиде Саляновой. Сторонники собирают подписи в защиту бывшего главы надзорного органа.

Родственники Аиды Саляновой намерены направить обращение на имя президента с просьбой объективно рассмотреть уголовное дело. По словам сестры Аиды Саляновой Чынары Турдалиевой, под обращением подписались больше тысячи человек.

Аяткан Абдыкапарова заявила журналистам, что родные готовы пойти на крайние меры. В частности, перекрыть дороги.

Напомним, Аиду Салянову задержали на прошлой неделе по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Расследование дела возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашний арест.