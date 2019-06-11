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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (70)

Аиде Саляновой в СИЗО-1 расправа со стороны криминалитета не грозит

В ГСИН 24.kg сообщили, что экс-генпрокурор Аида Салянова, водворенная в СИЗО-1 в рамках расследования уголовного дела об освобождении Азиза Батукаева, не соприкасается с криминалитетом и содержится в отдельном корпусе.

По данным ведомства, адвокат Аиды Саляновой Рабига Сыдыкова преувеличивает, заявляя, что ее подзащитной грозит расправа со стороны криминальных элементов, находящихся в следственном изоляторе.

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«Во-первых, Аида Салянова содержится в отдельном корпусе. С общим контингентом она не пересекается. Во-вторых, по всему периметру СИЗО-1 и в здании расположены камеры наружного слежения. Администрация строго следит за порядком», — отметили в ГСИН.

В Госслужбе исполнения наказаний заверили, что Аида Салянова находится в безопасности. 

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову, отпустив под домашний арест. 
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