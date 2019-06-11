Адвокат: Аиде Саляновой угрожает расправа со стороны криминалитета

Адвокат экс-генпрокурора Аиды Саляновой, арестованной в рамках уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, Рабига Сыдыкова переживает за ее жизнь. Об этом она заявила на пресс-конференции в 24.kg.
По словам юриста, Аиде Саляновой угрожает расправа со стороны криминалитета. Ее опасения подтвердила член партии «Ата Мекен» Асия Сасыкбаева, добавив, что Аиду Салянову нельзя было водворять в СИЗО-1. Ее вообще нельзя было заключать под стражу и предъявлять ей обвинение в коррупции. В незаконном освобождении Азиза Батукаева она не участвовала.
Напомним, что уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.
В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашний арест.