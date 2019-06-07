21:32
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (316)

Мэрия Бишкека обещает закончить ремонт четырех улиц досрочно

В Бишкеке ремонт четырех улиц завершат с опережением графика. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, речь об улицах Нуркамал, Алтымышева, Репина и Жайыла Баатыра. Работы на них проходят в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека». Он подразумевает только замену дорожного полотна и установку новых бордюров.

Читайте по теме
Ремонт дорог в Бишкеке. Мэрия рапортует об успехах, а горожане возмущены
«На улице Нуркамал начали укладывать верхний слой дорожного покрытия. Он щебеночно-мастичный, повышенной прочности. На улице Алтымышева работы близятся к завершению, здесь приступили к нанесению дорожной разметки. Также реконструкция идет на улицах Репина и Жайыла Баатыра. На всех дорогах работы идут с опережением графика. Их планируется завершить до 15 июня», — отметили в мэрии.

В рамках проекта запланирован ремонт 23 участков улиц Бишкека. 17 из них завершили в 2018 году.
Ссылка:
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
В жилмассиве «Арча-Бешик» просят отремонтировать дорогу. Ответа ждут три месяца
Ремонт дорог в Бишкеке. Горожане просят обустроить тротуар на улице Айтиева
В Бишкеке на недавно отремонтированной дороге опять провалился асфальт
Ремонт дорог в Бишкеке. Когда логику городских властей понять невозможно
На ремонт закроют еще одну улицу в Бишкеке
Ремонт дорог в Бишкеке. В мэрии назначили сроки начала реализации второй фазы
Застройщики перекопали улицу Грибоедова в Бишкеке и не восстановили
Электрический столб посреди тротуара. Как в Бишкеке ремонтируют дороги
Участок проспекта Жибек Жолу закрыли на ремонт в Бишкеке
На улице Куренкеева жители второй год ждут завершения ремонта дороги
Популярные новости
Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Аиду Салянову задержали Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Аиду Салянову задержали
Дата Орозо айта не&nbsp;изменится Дата Орозо айта не изменится
Азиз Батукаев дал интервью об&nbsp;Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем Азиз Батукаев дал интервью об Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем
Беспорядки в&nbsp;Ороке. Задержан местный депутат Кылыч Боркоев Беспорядки в Ороке. Задержан местный депутат Кылыч Боркоев
Бизнес
Тариф &laquo;Переходи на&nbsp;О! 30&nbsp;дней&raquo; стал еще лучше! Тариф «Переходи на О! 30 дней» стал еще лучше!
Итоги благотворительного марафона &laquo;Великая Победа!&raquo; Итоги благотворительного марафона «Великая Победа!»
В&nbsp;&laquo;Яндекс.Такси&raquo; появилась возможность создать аккаунты для бизнеса и&nbsp;семьи В «Яндекс.Такси» появилась возможность создать аккаунты для бизнеса и семьи
Открылся новый рейс Алматы&nbsp;&mdash; Ош&nbsp;&mdash; Алматы Открылся новый рейс Алматы — Ош — Алматы