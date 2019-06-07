Мэрия Бишкека обещает закончить ремонт четырех улиц досрочно

В Бишкеке ремонт четырех улиц завершат с опережением графика. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, речь об улицах Нуркамал, Алтымышева, Репина и Жайыла Баатыра. Работы на них проходят в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека». Он подразумевает только замену дорожного полотна и установку новых бордюров.

Читайте по теме Ремонт дорог в Бишкеке. Мэрия рапортует об успехах, а горожане возмущены

«На улице Нуркамал начали укладывать верхний слой дорожного покрытия. Он щебеночно-мастичный, повышенной прочности. На улице Алтымышева работы близятся к завершению, здесь приступили к нанесению дорожной разметки. Также реконструкция идет на улицах Репина и Жайыла Баатыра. На всех дорогах работы идут с опережением графика. Их планируется завершить до 15 июня», — отметили в мэрии.

В рамках проекта запланирован ремонт 23 участков улиц Бишкека. 17 из них завершили в 2018 году.