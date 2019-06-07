В правительстве обсудили реализацию Конвенции ООН о правах инвалидов

Вице-премьер-министр Кыргызстана Алтынай Омурбекова провела заседание межведомственной рабочей группы по реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

На заседании презентованы проекты плана первоочередных мер по реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов на 2019-2022 годы и дорожной карты по оптимизации системы оценки инвалидности и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2019-2023 годы.

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Алтынай Омурбекова отметила, что правительство проанализировало Конвенцию ООН о правах инвалидов и подготовило проекты нормативных правовых актов, необходимых для ее реализации. Она подчеркнула, что исполнять конвенцию будут с учетом экономических и финансовых возможностей страны.

«Источниками финансового обеспечения мероприятий по реализации конвенции являются средства республиканского и местных бюджетов, благотворительные взносы и пожертвования, донорские средства, гранты, спонсорская помощь. В числе приоритетных стоят задача совершенствования законодательства в сфере социального обслуживания населения, вопросы реформирования медико-социальной экспертизы, внедрение инклюзивного образования и доступ к инфраструктуре», — добавила Алтынай Омурбекова.

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев отметил, что весь план реализовать не просто, и предложил сосредоточиться на приоритетных моментах и реализовывать документ шаг за шагом.

Участники заседания обратили внимание на проблемы нехватки специалистов по работе с ЛОВЗ, отсутствие программ по раннему выявлению проблем со здоровьем, раннему вмешательству, отметили необходимость разработки коммуникационной стратегии, проведения широкой информационной кампании о конвенции.

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На заседании предложили создать постоянно действующий координационный совет при правительстве, который займется мониторингом реализации конвенции.

Решено доработать план первоочередных действий, определив приоритеты, а также пересмотреть сроки реализации распоряжений правительства.

Ратификация Конвенции ООН о правах инвалидов подписана президентом Кыргызстана 14 марта 2019 года. В рамках ее реализации основная работа направлена на обеспечение ЛОВЗ услугами абилитации и реабилитации, увеличение продолжительности жизни ЛОВЗ и профилактику инвалидности, оказание медицинской и социальной помощи, расширение доступа к образованию, правосудию, труду, обеспечение свободы передвижения, доступной среды и универсального дизайна для ЛОВЗ.