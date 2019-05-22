В правительстве создали группу по реализации Конвенции ООН о правах инвалидов

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов под председательством вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

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По его данным, основная работа будет направлена на обеспечение ЛОВЗ услугами абилитации и реабилитации, увеличение продолжительности их жизни, профилактику возникновения инвалидности, оказание медицинской и социальной помощи, расширение доступа ЛОВЗ к образованию, правосудию, труду, обеспечение свободы передвижения, доступной среды и универсального дизайна для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Рабочая группа должна разработать и внести в Министерство труда и социального развития проекты плана первоочередных мер по реализации положений Конвенции о правах инвалидов на 2019-2022 годы (до 1 июля) и программы «Доступная страна», направленной на устранение дискриминации ЛОВЗ в различных сферах общественной жизни, создание доступной инфраструктуры в городах, районах и селах республики с определением источников финансирования (до 20 августа).

Напомним, что ратификацию Конвенции ООН о правах инвалидов президент Сооронбай Жээнбеков подписал 14 марта.