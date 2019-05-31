Скандал с «КТ Мобайл». Новые подробности от Счетной палаты

Депутатская комиссия по изучению деятельности «КТ Мобайл» продолжает работу. Второе ее заседание принесло не менее интересные откровения, чем первое. На этот раз о деталях работы «дочки» Кыргызтелекома рассказали в Счетной палате.

Когда зам получает больше начальника

Счетная палата провела анализ финансово-хозяйственной деятельности компании с момента образования и до апреля 2019 года. Самыми интересными оказались данные о заработках.

Выяснилось, что система оценки труда в ней была своеобразной: заместитель мог получать зарплату значительно выше, чем начальник. Почему? Четкого и понятного обоснования этому нет. А еще стало понятно, что представители компании и Кыргызтелекома немного слукавили, когда называли суммы заработка руководства «КТ Мобайл».

До 2019 года штатная численность сотрудников ОсОО «КТ Мобайл» не была определена. Сейчас утверждено штатное расписание с 33 сотрудниками и месячным фондом заработной платы в 2 миллиона 227,2 тысячи сомов.

Имеются факты необоснованного дифференцирования окладов в штатном расписании. Счетная палата

Ответственные работники объяснили, что должностные оклады определены непосредственно директором ОсОО «КТ Мобайл» Нурбеком Мукамбетовым путем устного согласования с каждым сотрудником.

При этом проверка Счетной палаты показала, что в ОсОО «КТ Мобайл» не разработан внутренний нормативный документ, определяющий критерии оценки на соответствие установленным должностным окладам и квалификационным требованиям. Поэтому неизвестно, каким образом были определены размеры окладов, предусмотренных в штатном расписании.Так, например, руководителю технического департамента Н.А. Дмитриенко по трудовому договору назначен оклад в 145 тысяч 790 сомов. А его заместителю М.К Абдыкадырову оклад установлен в 172,7 тысячи сомов, что на 26 тысяч 910 сомов больше оклада его непосредственного начальника. И это не самая большая разница в окладе. Руководителю отдела продаж коммерческого департамента В. Новикову определили оклад в 77 тысяч 690 сомов, а ведущему специалисту этого отдела Эмилбек уулу Баясбеку по срочному трудовому договору — 145 тысяч 450 сомов. Разница оценивается в 67 тысяч 760 сомов.Но и это еще не все. В заключенных трудовых договорах с сотрудниками предусмотрено, что по окончании каждого квартала календарного года в случае надлежащего исполнения работником своих трудовых обязанностей начисляется премия в размере одного месячного должностного оклада. По итогам первого квартала 2019 года сотрудникам «КТ Мобайл» приказом директора начислена премия 21 работнику на 922,3 тысячи сомов.

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«При этом премия не подтверждена соответствующими расчетами на каждого работника. Не имеется подтверждения о надлежащем исполнении работником трудовых обязанностей. В ОсОО «КТ Мобайл» не принят внутренний нормативный документ, определяющий критерии оценки исполнения трудовых обязанностей и порядок оплаты труда и вознаграждения», — отметили в Счетной палате.

Изучили в СП и заработки руководства. Директор ОсОО Нурбек Мукамбетов действительно не получал зарплату, а вот оклад его заместителя оказался выше, чем озвучивалось ранее.

По штатному расписанию ОсОО «КТ Мобайл» заместителю директора Иманкадыр уулу Эрназару установлен должностной оклад в сумме 194 тысячи 410 сомов.

Именно на эту сумму с ним заключен трудовой договор 8 января 2019 года сроком до 31 декабря 2019-го. С января по апрель 2019 года ему фактически начислено 972,1 тысячи сомов. В том числе Иманкадыр уулу Эрназару за первый квартал года выплачена премия в 194,4 тысячи сомов. В итоге после удержаний налогов ему выплачено 787,6 тысячи сомов.

Напомним, ранее сообщалось, что самая высокая зарплата в «КТ Мобайл» была у Иманкадыр уулу Эрназара — 157 тысяч сомов. А вот оклад гендиректора Нурбека Мукамбетова по штатному расписанию — 0 сомов.

Расходы на широкую ногу и долги

Проверка Счетной палаты также показала, что список материально ответственных лиц в «КТ Мобайл» не утвержден. Договор о материальной ответственности с ними не составлен. При этом выдача заработной платы из кассы вместо непосредственной выплаты сотрудникам в некоторых случаях проводилась через подотчетное лицо Г.А. Крымскую. Она занимает должность главного бухгалтера.

Реквизиты авансовых отчетов заполняются не полностью, в закупочных актах не заполняются поля, где должны указываться фамилии, подписи отсутствуют.

ГСМ в «КТ Мобайл» списываются на основании путевых листов, в которых отсутствуют конкретные маршруты и фактическое расстояние, а указывается только как «по городу».

При этом на 20 мая 2019 года по учету ОсОО «КТ Мобайл» числится кредиторская задолженность в 143 миллиона 183,2 тысячи сомов. Основная сумма кредиторской задолженности числится перед Государственным агентством связи (71 миллион 527,3 тысячи сомов), ОАО «Кыргызтелеком» (41 миллион 306,8 тысячи сомов) и ООО «Скай Мобайл» (30 миллионов 175,8 тысячи сомов).

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«Из-за несвоевременного погашения долга перед Госагентством связи за 2017-2019 годы в республиканский бюджет не поступил доход в 71 миллион 517,3 тысячи сомов. В том числе в 2017 году 6 миллионов 994,3 тысячи сомов, в 2018 году — 41 миллион 122,2 тысячи сомов и в 2019 году — 23 миллиона 400,8 тысячи сомов», — говорится в отчете СП.

При этом на приобретенные товары и полученные услуги до апреля 2019 года процедуры закупок не были проведены в соответствии с законом о госзакупках.

Закупки товаров, консультационных и других услуг, произведенные в 2018 году и до апреля 2019-го по 22 поставщикам и консультантам на 1 миллион 512,9 тысячи сомов и $1,1 тысячи, осуществлялись без соответствующих процедур, предусмотренных законом о госзакупках.

Планом закупок ОсОО «КТ Мобайл» на 2019 год предусмотрено приобретение товаров, работ и услуг на 172 миллиона 938,3 тысячи сомов. За 2019 год объявлено 27 конкурсов. В том числе проведены 24 конкурса по упрощенному методу и 3 конкурса методом прямого заключения договоров. Заключены договоры с победителями по итогам пяти конкурсов на 2 миллиона 386,9 тысячи сомов, и произведена оплата из этой суммы ОсОО «Сириус Строй» на 381,6 тысячи сомов, ОсОО «Строй Сервис АА» — 238,8 тысячи сомов.

Непонятные консультации и депозиты

Кроме больших зарплат, в «КТ Мобайл» проводилась практика заключения договоров на консультационные услуги с индивидуальными/частными предпринимателями (обществами с ограниченной ответственностью). Работы эти велись за определенное вознаграждение.

На консультационные услуги с индивидуальными и частными предпринимателями ОсОО «КТ Мобайл» потратило 587,7 тысячи сомов.

Но при этом в договорах не определены обоснованность и реальность сумм вознаграждений. На них нет обоснованных расчетов, подтверждающих достоверность и соответствие реальной стоимости. По ним не было госзакупок.

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«В заключенных договорах указаны общие виды оказываемых услуг (юридические, технические, административные), без детальной расшифровки по видам работ в самом договоре или отдельным приложением к нему. Необходимо отметить, что три индивидуальных предпринимателя, получив патент, в тот же день заключили договор с ОсОО «КТ Мобайл» на оказание консультативных услуг сроком на три дня. После этого подписаны акты приемки работ и услуг. Не во всех актах приемки имеется детальная расшифровка по видам выполненных объемов работ», — отметили в Счетной палате.

Странности творились и с одним из счетов «КТ Мобайл». Остаток денег на банковских счетах компании на 20 мая 2019 года составил 36 миллионов 82,9 тысячи сомов и $1 миллион 132 тысячи. Деньги находятся на расчетных счетах в трех коммерческих банках. ОсОО «КТ Мобайл» при наличии кредиторской задолженности в 142 миллиона 999,9 тысячи сомов в одном из банков открыло депозит на четыре месяца — с апреля по июль 2019 года — под 3 процента годовых. Согласно договору, компания собиралась вносить каждый месяц на счет по 10 миллионов сомов.

Депутаты только начали изучать данные по компании. Кроме того, общественности говорят далеко не все, потому что есть вопросы, касающиеся коммерческой тайны. Но уже сейчас понятно, что детальное изучение ситуации выходит за пределы скандала, связанного с родственниками премьер-министра.