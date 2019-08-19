Новый мобильный оператор «КТ Мобайл» начал работу в тестовом режиме

Дочерняя компания ОАО «Кыргызтелеком» ОсОО «КТ Мобайл» в сотрудничестве с ЗАО «Альфа Телеком» с 15 августа 2019 года в тестовом режиме запустила услуги связи под новой торговой маркой SALAM.

Стратегия партнерства двух государственных операторов в будущем позволит охватить качественной связью те населенные пункты нашей страны, которые на сегодня остаются непокрытыми ею, повысит доступность вызовов на номера сети ОАО «Кыргызтелеком», сохранив для абонентов возможности, имеющиеся на рынке телекоммуникационных услуг.

Торговая марка SALAM предлагает абонентам воспользоваться правом выбора и оценить возможности тарифного плана «Старт» с пакетами услуг «Старт 58», «Старт 108» и «Старт 208».