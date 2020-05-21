Генпрокурор: Все дела по продаже частот вновь расследуются

Все уголовные дела по продаже частот вновь открыли и начали расследовать. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил генпрокурор Откурбек Джамшитов.

По словам депутата Рыскелди Момбекова, правоохранительные органы затягивают дела по незаконной продаже частот, несмотря на огромный ущерб государству.

«КТ Мобайлу» выделили 345 миллион сомов. Это деньги бюджета выбросили на ветер. Кроме этого, два года расследуется дело по продаже частоты № 15018-111 — сотового оператора «Фонекс», там ущерб в размере около 1,5 миллиарда сомов», — заявил нардеп.

«Пока еще нет итогов проверки Счетной палаты. Сейчас все дела, связанные с частотами, открыли и начали расследовать», — сказал Откурбек Джамшитов.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела ранее была задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство Госагентства в сговоре с одним из сотовых операторов и с ответственными лицами Госкомитета технологий и связи в нарушение действующего законодательства в области связи и лицензирования переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. Это повлекло за собой ущерб интересам государства. Позже в рамках дела были задержаны сотрудники ГКНБ.