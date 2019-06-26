Скандал с «КТ Мобайл». Премьер-министр должен понести моральную ответственность

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев должен нести моральную ответственность за вмешательство его свояка Иманкадыра Рысалиева в деятельность «КТ-мобайл». К такому выводу пришла комиссия ЖК по изучению ситуации с компанией. Председатель комиссии Курманкул Зулушев ознакомил с выводами.

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По его словам, комиссия пришла к выводу, что создание «КТ Мобайл» как виртуального оператора было правильным решением. Но в то же время отмечено, что премьер-министр должен признать моральную отвественность за прямое вмешательство его свояка Иманкадыра Рысалиева в деятельность Госкомитета по информационным технологиям, ФУГИ, «Кыргызтелекома», «Альфа-Телекома».

Главе правительства рекомендовано рассмотреть ответственность директора ФУГИ и Госагентства информационных технологий и связи. Генпрокуратуре предложено дать правовую оценку аудиторам Счетной палаты, которые проверяли «КТ-Мобайл», действиям Иманкадыра Рысалиева по вмешательству в дела «КТ-Мобайла».

По итогам работы комиссии принято постановление о проверке деятельности компании. 91 депутат поддержали постановление.