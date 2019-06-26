Скандал с «КТ Мобайл». Премьер-министр должен понести моральную ответственность

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев должен нести моральную ответственность за вмешательство его свояка Иманкадыра Рысалиева в деятельность «КТ-мобайл». К такому выводу пришла комиссия ЖК по изучению ситуации с компанией. Председатель комиссии Курманкул Зулушев ознакомил с выводами.
Главе правительства рекомендовано рассмотреть ответственность директора ФУГИ и Госагентства информационных технологий и связи. Генпрокуратуре предложено дать правовую оценку аудиторам Счетной палаты, которые проверяли «КТ-Мобайл», действиям Иманкадыра Рысалиева по вмешательству в дела «КТ-Мобайла».
По итогам работы комиссии принято постановление о проверке деятельности компании. 91 депутат поддержали постановление.
Напомним, в Жогорку Кенеше после обнародования скандальных фактов с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». На первом заседании генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов заявил об угрозах со стороны Иманкадыра Рысалиева.
Глава секретариата «Открытого правительства» Иманкадыр Рысалиев сказал 24.kg, что заявления Акылбека Жамангулова — чушь и поклеп. В правительстве все обвинения в адрес премьер-министра назвали попытками неких оппонентов дискредитировать его. После возникшей шумихи глава кабмина выступил за то, чтобы его свояк Иманкадыр Рысалиев покинул пост главы секретариата «Открытого правительства». Только после этого родственник премьера подал в отставку.