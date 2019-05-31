С «КТ Мобайл» все хорошо. Кроме семейно-кланового правления

«В принципе, с компанией «КТ Мобайл» все хорошо. Ее правильно создали. Проблема только в семейно-клановом правлении», — заявил депутат Алмазбек Баатырбеков сегодня на заседании депутатской комиссии по компании «КТ Мобайл».

В свою очередь депутат Гульшат Асылбаева отметила, что все произошедшее с «КТ Мобайл» стало хорошим уроком и конфликт был решен в зародыше.

«Я думаю, такого впоследствии не будет», — подчеркнула Гульшат Асылбаева.

Депутат Марлен Маматалиев согласился с ней, заметив, что занятие высоких должностей детей высокопоставленных чиновников — весьма актуальная проблема. Но теперь, скорее всего, все произошедшее станет хорошим уроком для всех.

В Жогорку Кенеше после обнародования скандальных фактов с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». На первом заседании генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов заявил об угрозах со стороны Иманкадыра Рысалиева.

Глава секретариата «Открытого правительства» Иманкадыр Рысалиев сказал 24.kg, что заявления Акылбека Жамангулова — чушь и поклеп. В правительстве все обвинения в адрес премьер-министра назвали попытками неких оппонентов дискредитировать его. После возникшей шумихи глава кабмина выступил за то, чтобы его свояк Иманкадыр Рысалиев покинул пост главы секретариата «Открытого правительства». Только после этого родственник премьера подал в отставку.