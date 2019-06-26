Скандал с «КТ Мобайл». Комиссия Жогорку Кенеша закончила работу

Комиссия Жогорку Кенеша закончила работу по изучению ситуации с «КТ Мобайл». Депутаты приступили к заслушиванию итогов. На заседание пришел премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Напомним, в Жогорку Кенеше после обнародования скандальных фактов с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». На первом заседании генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов заявил об угрозах со стороны Иманкадыра Рысалиева.

Глава секретариата «Открытого правительства» Иманкадыр Рысалиев сказал 24.kg, что заявления Акылбека Жамангулова — чушь и поклеп. В правительстве все обвинения в адрес премьер-министра назвали попытками неких оппонентов дискредитировать его. После возникшей шумихи глава кабмина выступил за то, чтобы его свояк Иманкадыр Рысалиев покинул пост главы секретариата «Открытого правительства». Только после этого родственник премьера подал в отставку.