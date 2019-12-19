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Общество

Депутат просит пересмотреть целесообразность создания «КТ Мобайл»

Целесообразность создания дочерней компании «Кыргызтелекома» ОсОО «КТ Мобайл» необходимо пересмотреть. Об этом сегодня на координационном совещании правоохранительных и фискальных структур по вопросам противодействия коррупции заявила депутат парламента Наталья Никитенко.

По ее словам, «Кыргызтелеком» долгое время был убыточным, однако владеет богатейшим ресурсом в виде частот.

«При этом менеджмент не эффективен в организации. Решение создать еще один оператор на этих частотах, конечно, само по себе интересное. Но насколько оно эффективно?» — спросила Наталья Никитенко.

Глава Фонда по управлению госимуществом Жылдызбек Исакулов ответил, что на сегодня активны только 1 тысяча 200 абонентов.

«Всего у «КТ Мобайл» 4 тысячи абонентов, из которых активны только 1 тысяча 200. Этот показатель равен нулю. Сейчас в этой компании поменялся руководитель, будем менять менеджмент», — сказал он.
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