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Общество
Сюжет: Скандал с «КТ Мобайл» (43)

В «КТ Мобайл» назначили нового директора

Правление ОАО «Кыргызтелеком» 10 июня 2019 года назначило Мураталы Джакыпова директором ОсОО «КТ Мобайл». Об этом сообщили в пресс-службе Кыргызтелекома.

Прежний директор Нурбек Мукамбетов написал заявление об увольнении после скандала, который возник вокруг компании. Исполняющим обязанности директора ОсОО «КТ Мобайл» был Николай Дмитриенко, который ранее являлся его техническим директором.

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Мураталы Джакыпов ранее был специалистом по оборудованию в отделе реализации проекта «Программа развития сектора «Навыки для инклюзивного роста» при Министерстве образования.

Напомним, что ОсОО «КТ Мобайл» является стопроцентным дочерним предприятием ОАО «Кыргызтелеком».
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