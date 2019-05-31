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Власть
Сюжет: Скандал с «КТ Мобайл» (41)

Скандал с «КТ Мобайл». Премьер проверит, кому от его имени звонил свояк Рысалиев

«Компания «КТ Мобайл» еще не родилась, а там уже совершили распил. Поэтому надо, чтобы ее проверила Генпрокуратура», — предложил народный избранник Алмамбет Шыкмаматов на заседании депутатской комиссии.

«Некоторые просят не внедряться в хозяйственные споры. Но давайте не забывать, что во времена бакиевского правления именно хозяйственная деятельность всегда представляла интерес. А главе «Альфа Телекома» я посоветую жестче контролировать процессы», — высказался он.

В свою очередь депутат Мирлан Жээнчороев отметил, что при сотрудничестве MegaCom и «КТ Мобайл» нужно четко прописать юридические обязательства сторон. Иначе могут получиться рейдерский захват и поглощение одной компании второй.

В заключение глава ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов сказал, что он мог бы скрыть информацию, подписав документы, и тогда бы будущее у компании было совершенно другим.

«Но за мной должно остаться только хорошее. Есть условия для реализации проекта, и думаю, что работа комиссии помогла в этом», — добавил он.

Подытожил заседание комиссии премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, который попросил нардепа Жанара Акаева дать имена тех министров, которым звонил его свояк Иманкадыр Рысалиев.

«Я никому не разрешал выступать от моего имени. Я никогда не пойду на то, чтобы от моего имени раздавались должности», — заключил премьер.

В Жогорку Кенеше после обнародования скандальных фактов с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». На первом заседании генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов заявил об угрозах со стороны Иманкадыра Рысалиева.

Глава секретариата «Открытого правительства» Иманкадыр Рысалиев сказал 24.kg, что заявления Акылбека Жамангулова  чушь и поклеп. В правительстве все обвинения в адрес премьера назвали попытками неких оппонентов дискредитировать его. После возникшей шумихи глава кабмина выступил за то, чтобы его свояк Иманкадыр Рысалиев покинул пост главы секретариата «Открытого правительства». Только после этого родственник премьер-министра подал в отставку.
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