Ремонт дорог в Бишкеке. В мэрии назначили сроки начала реализации второй фазы

Мэр Бишкека поручил в июне начать реализацию второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети». Азиз Суракматов предупредил: в случае срыва сроков ответственные лица будут привлечены к строгой ответственности. Об этом он заявил на плановом совещании в муниципалитете, сообщила его пресс-служба.
«Комиссия выявила недостатки при ремонте дорог. Они будут устранены за счет подрядчика. Вторая фаза проекта «Развитие улично-дорожной сети» предусматривает ремонт 60 улиц протяженностью 70,78 километра. Сейчас уже готова проектно-сметная документация по всем 60 улицам. 46 проектов прошли экспертизу, 14 — на стадии прохождения», — проинформировал он.
Азиз Суракматов отметил, что на качество отремонтированных дорог поступает много жалоб, замечаний и нареканий, их необходимо устранить в кратчайшие сроки. Он поручил в июне начать реализацию второй фазы проекта. Мэр также объявил о начале разработки и реализации программ «Ремонт тротуаров и строительство велодорожек» и «Ремонт дорог в жилмассивах».