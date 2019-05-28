Ремонт дорог в Бишкеке. В мэрии назначили сроки начала реализации второй фазы

Мэр Бишкека поручил в июне начать реализацию второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети». Азиз Суракматов предупредил: в случае срыва сроков ответственные лица будут привлечены к строгой ответственности. Об этом он заявил на плановом совещании в муниципалитете, сообщила его пресс-служба.

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Александр Воротников сообщил, что по первой фазе основные работы завершены.

По ее данным, временно исполняющий обязанности начальника управления капитального строительства

«Комиссия выявила недостатки при ремонте дорог. Они будут устранены за счет подрядчика. Вторая фаза проекта «Развитие улично-дорожной сети» предусматривает ремонт 60 улиц протяженностью 70,78 километра. Сейчас уже готова проектно-сметная документация по всем 60 улицам. 46 проектов прошли экспертизу, 14 — на стадии прохождения», — проинформировал он.

Азиз Суракматов отметил, что на качество отремонтированных дорог поступает много жалоб, замечаний и нареканий, их необходимо устранить в кратчайшие сроки. Он поручил в июне начать реализацию второй фазы проекта. Мэр также объявил о начале разработки и реализации программ «Ремонт тротуаров и строительство велодорожек» и «Ремонт дорог в жилмассивах».