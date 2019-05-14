Аида Салянова потребует наказать адвоката обвиняемого в убийстве ее брата

В Первомайском районном суде Бишкека должны были продолжить рассмотрение уголовного дела об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана.
Процесс отложили из-за неявки адвоката обвиняемого Эрмека Осмонкулова и основного свидетеля Олега Тярта.
Потерпевшая сторона возмутилась подобным поведением защиты обвиняемого. По словам Аиды Саляновой, адвокат Эрмека Осмонкулова не первый раз не является на заседание.
«Мы обратимся в Министерство юстиции, чтобы адвоката привлекли к ответственности. О судебном заседании, назначенном на сегодня, она знала. Это ее обязанность являться на процессы. Меру наказания Минюст определит сам, но этот вопрос не должен оставаться без внимания ведомства», — сказала Аида Салянова.
Напомним, Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Еще двоих представители МВД задержали в России в 2018 году.