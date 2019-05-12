Конфликт в Новопавловской школе. Назначен временный директор

В Новопавловской школе № 1 назначили нового и.о. директора. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

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По ее данным, Сокулукский районный отдел образования издал приказ о назначении Эльнуры Музаевой исполняющей обязанности директора.

В ведомстве отметили, что правоохранительные органы проверяют деятельность общественного объединения, созданного для поддержки школы.

«На момент проверки лицея директор Диляра Абдуллаева отстранена от работы. По предварительным итогам работы, комиссия МОН установила серьезные нарушения требований законодательства в деятельности руководства лицея по вопросам предоставления дополнительных платных образовательных услуг, горячего питания, работы совместителей, и работы с родителями. По итогам проверки правоохранительных органов будут приняты соответствующие меры», — отметили в ведомстве.

Конфликт в учебном заведении продолжается несколько месяцев. Часть родителей выступает против сборов денег в школьный фонд и обвиняет в коррупции администрацию школы. Они выходили на митинг, требуя прекратить поборы и уволить директора.

Теперь часть родителей обещает выйти на митинг в поддержку директора школы Диляры Абдуллаевой.