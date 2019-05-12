«Неделя-24». «Бессмертный полк» Кыргызстана и освобождение Мурата Суталинова

В Бишкеке отметили 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Главным событием праздника стал марш «Бессмертного полка». По предварительным данным ГУВД столицы, в нем участвовали около 50 тысяч человек. «Бессмертный полк» завершился на площади Победы, где более ста пар закружились в вальсе.

В Бишкеке марш возглавил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Среди присоединившихся к шествию были бывший глава государства Алмазбек Атамбаев и многие другие представители власти.

Одним из самых неожиданных событий стало освобождение из заключения Бишкекским городским судом экс-главы СНБ (ныне ГКНБ) Мурата Суталинова. Его отпустили на свободу в зале суда. Бывший генерал отбывал наказание по приговору Верховного суда по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010 года. Его приговорили к 25 годам тюрьмы. В колонии у него выявили рак почек.

После освобождения Мурат Суталинов признался, что не ожидал такого решения, и еще раз попросил прощения у кыргызстанцев, что не смог предотвратить кровавые события апреля 2010-го. Он также сообщил, что не покинет Кыргызстан и будет лечиться в республике.

Читайте по теме Адвокат рассказала, кто причастен к взятию и перевозке анализов Азиза Батукаева

Еще одно освобождение из мест заключения привлекло внимание общественности. Речь о воре в законе Азизе Батукаеве, который странным образом вышел на свободу и покинул страну несколько лет назад. Адвокат арестованного врача, который поставил осужденному предварительный диагноз о заболевании раком, считает, что анализы подменили . Она также рассказала, кто их вообще делал и как их везли в Бишкек.

Пока в деле очень много вопросов, один из которых — остановится ли следствие на двоих арестованных или в ближайшее время стоит ожидать очередных задержаний. Ведь в деле фигурирует много бывших высокопоставленных чиновников.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Как мы проверяли работу новых паспортов

Фото из интернета. Электронная ID-карта

С мая 2017 года в республике выдают биометрические ID-карты с электронным чипом, на котором хранятся персональные и биометрические данные владельца и электронная подпись. В ГРС называют проект успешным. Однако все чаще от владельцев биометрических ID-карт поступают жалобы. 24.kg провело эксперимент, чтобы выяснить, а на самом ли деле новые паспорта дают столько возможностей. Подробнее в материале Юлии Костенко «Цифровизация в Кыргызстане: ID-карты нового поколения есть, а толку от них нет».

Чем бы депутат ни тешился

В апреле депутаты потрудились ударно. Приняли два отчета — правительства и генерального прокурора. Топовой темой стала разработка урановых месторождений. Много предложений было и по изменению избирательного законодательства. Но, как обычно, у нардепов были неожиданные открытия и странные идеи, которые успели повеселить или озадачить избирателей. О них в подборке 24.kg «Апрельские инициативы депутатов, которые удивили и насмешили избирателей».

Возрождение дела по Азизу Батукаеву

В январе 2019 года Генеральная прокуратура Кыргызстана возобновила расследование о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Но только в конце апреля следствие взяло под стражу двух людей — бывшую лаборантку Ирину Цопову и экс-заместителя директора Центра гематологии профессора Эмиля Макимбетова. Однако они в деле явно пешки, поэтому 24.kg вспомнило тех, кто занимал высокие должности во время освобождения вора в законе, — «Как сложилась карьера чиновников, при которых Азиз Батукаев вышел на свободу».

По делу с освобождением Азиза Батукаева проходят и бывшие высокопоставленные чиновники — вице-премьер-министр Шамиль Атаханов и глава Минздрава Динара Сагинбаева. Озвучивались и имена экс-депутатов Дамиры Ниязалиевой, Болота Шера и Ташполота Балтабаева, но их статус пока не определен. Это не первый раз, когда власти республики вызывают икоту у Азиза Батукаева и пытаются вернуть его на родину. 24.kg напоминает, кто такой Азиз Батукаев, за что отбывал наказание и почему не дает покоя кыргызским властям. Подробнее в материале Махинур Ниязовой «Освобождение Азиза Батукаева. За что сидел вор в законе и как покинул тюрьму».

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