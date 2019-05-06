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Общество

Адвокат рассказала, кто причастен к взятию и перевозке анализов Азиза Батукаева

К транспортировке анализов вора в законе Азиза Батукаева причастна врач Мэри Эралиева. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила адвокат задержанного врача-онколога Эмиля Макимбетова Анара Кыштобаева.

По ее словам, именно Мэри Эралиева отбирала анализы и ездила в СИЗО Нарына по санавиации.

«Почему она не заключена под стражу? Куда смотрели правоохранительные органы? Почему они не обеспечили сохранность образцов? Такие анализы берут при свидетелях и транспортируют явно не на машине сестры Азиза Батукаева. Эти анализы не должны были хранить в сейфе профессора Раимжанова. Врач Мэри Эралиева после очной ставки сказала, что лучше Эмилю Макимбетову дать показания — меньше дадут», — отметила Анара Кыштобаева.

Она добавила, что, после того как Азиза Батукаева освободили, у профессора Абдухалима Раимжанова появилась частная лаборатория, а Мэри Эралиева защитила кандидатскую диссертацию.
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