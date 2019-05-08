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Общество

Пресс-служба президента: «Бессмертный полк» не пройдет без участия СМИ

Отдел информационной политики аппарата президента прокомментировал информацию о запрете на съемку главы государства во время шествия «Бессмертного полка».

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В сообщении указывается, что такое широкомасштабное мероприятие, как «Бессмертный полк», не может пройти без участия СМИ.

«Аккредитация на освещение мероприятия продолжается. О месте сбора аккредитованных журналистов, которые завтра будут освещать мероприятие, сообщим дополнительно», — прокомментировали в пресс-службе главы государства.

Напомним, ранее пресс-служба Бишкекского городского кенеша распространила информацию, что во время шествия запрещено использовать дроны, а также вести фото- и видеосъемку при прибытии президента.
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