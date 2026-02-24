09:54
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Власть

Кабмин ввел полугодовой запрет на вывоз металлолома и стальных слитков

Кабинет министров Кыргызстана ввел временный запрет на экспорт черного металлолома и металлических слитков для переплавки. Решение принято в рамках исполнения Указа президента № 375 от 14 ноября 2022 года.

Согласно документу, вывоз металлолома и шихтовых слитков (код ЕАЭС ТЭИ ТН 7204) запрещен сроком на шесть месяцев. Ограничение вступит в силу через три дня после официальной публикации постановления.

По данным кабмина, мера необходима для защиты внутренних перерабатывающих предприятий и стабилизации рынка сырья.

Ограничение согласуется с нормами соглашения ЕАЭС и направлено на предотвращение неконтролируемого вывоза стратегического сырья из страны.

Министерство экономики и коммерции в течение трех дней уведомит Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета. Аналогичное уведомление должна направить и Министерство иностранных дел — в Исполнительный комитет СНГ.

Государственная таможенная служба и Пограничная служба получили поручение усилить контроль и предотвратить любые попытки незаконного вывоза металлолома за пределы Кыргызстана.

Постановление № 554 от 3 сентября 2025 года, регулировавшее прежний режим временного запрета, утратило силу. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/363235/
просмотров: 88
Версия для печати
Материалы по теме
В Ороке установили 500-метровый запрет на строительство вокруг стадиона
Санкции. ЕС настаивает на запрете экспорта станков в Кыргызстан — Bloomberg
Временный запрет на импорт саженцев плодовых культур ввели в Кыргызстане
Кыргызстан планирует продлить полугодовой запрет на вывоз скота
Комик Нурлан Сабуров прокомментировал 50-летний запрет на въезд в Россию
Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
В России журналистам запретили фотографировать пленарные заседания Госдумы
Власти предлагают ввести жесткие ограничения на тои и поминки
Запретить продажу алкоголя после 20.00 предлагают в Казахстане
Meta удалила более 500 тысяч аккаунтов из-за запрета соцсетей для детей
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
После Сулайманова в&nbsp;Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
Амангельдиев объяснил роль Ширшова в&nbsp;переговорах по&nbsp;Верхненарынскому каскаду Амангельдиев объяснил роль Ширшова в переговорах по Верхненарынскому каскаду
Мы&nbsp;должны думать о&nbsp;будущем. Садыр Жапаров о&nbsp;создании следственного комитета Мы должны думать о будущем. Садыр Жапаров о создании следственного комитета
Бизнес
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
24 февраля, вторник
09:51
В КР на полгода запретили вывоз катализаторов и отходов драгметаллов В КР на полгода запретили вывоз катализаторов и отходов...
09:50
Кыргызстан вводит банковское сопровождение для крупных закупок госпредприятий
09:49
В Кыргызстане вводят новый обязательный знак маркировки для скота
09:49
В ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России
09:48
Минэнерго вводит запрет на опасные автономные источники