Кабмин ввел полугодовой запрет на вывоз металлолома и стальных слитков

Кабинет министров Кыргызстана ввел временный запрет на экспорт черного металлолома и металлических слитков для переплавки. Решение принято в рамках исполнения Указа президента № 375 от 14 ноября 2022 года.

Согласно документу, вывоз металлолома и шихтовых слитков (код ЕАЭС ТЭИ ТН 7204) запрещен сроком на шесть месяцев. Ограничение вступит в силу через три дня после официальной публикации постановления.

По данным кабмина, мера необходима для защиты внутренних перерабатывающих предприятий и стабилизации рынка сырья.

Ограничение согласуется с нормами соглашения ЕАЭС и направлено на предотвращение неконтролируемого вывоза стратегического сырья из страны.

Министерство экономики и коммерции в течение трех дней уведомит Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета. Аналогичное уведомление должна направить и Министерство иностранных дел — в Исполнительный комитет СНГ.

Государственная таможенная служба и Пограничная служба получили поручение усилить контроль и предотвратить любые попытки незаконного вывоза металлолома за пределы Кыргызстана.

Постановление № 554 от 3 сентября 2025 года, регулировавшее прежний режим временного запрета, утратило силу.