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Власть

Журналистам запретили снимать президента Кыргызстана в «Бессмертном полку»

Отдел информационной политики аппарата президента запретил СМИ снимать главу государства Сооронбая Жээнбекова во время шествия «Бессмертного полка» в День Победы.

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Отметим, ранее пресс-служба Бишкекского городского кенеша распространила информацию, что во время шествия запрещено использовать дроны, а также вести фото- и видеосъемку при прибытии президента.

В пресс-службе главы государства 24.kg объяснили запрет на фото- и видеосъемку Сооронбая Жээнбекова тем, что кадры с ним будут делать лишь личные фотограф и оператор. В пресс-службе пояснили, что Общественная телерадиовещательная корпорация будет вести прямую трансляцию и все желающие могут к ней подключиться.

Такой запрет необоснован и влечет за собой падение страны в рейтингах свободы слова.

Директор ОФ «Институт Медиа Полиси» Бегаим Усенова
«У каждого человека есть право на доступ к информации, тем более что в XXI веке каждый может взять смартфон и проводить фото- и видеосъемку в общественном месте. У каждого есть право выбора, по какому каналу смотреть освещаемое событие. Пресс-служба президента должна подумать над этим вопросом и представить реальное обоснование запрета», — прокомментировала Бегаим Усенова.

Конституция дает всем право на доступ к информации.

Бегаим Усенова
«По закону они должны обеспечить доступ к информации. У всех должны быть равные возможности для предоставления информации», — добавила директор ОФ «Институт Медиа Полиси».

Отметим, Закон «О защите профессиональной деятельности журналиста» гласит: «При осуществлении профессиональной деятельности журналист имеет право: производить в установленном порядке записи, в том числе с использованием технических средств. Государство гарантирует журналисту свободное получение и распространение информации, обеспечивает его защиту при осуществлении им профессиональной деятельности».
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