Комитет одобрил инициативу запрета внесения правок в кодексы более раза в год

Минюст предлагает запретить внесение правок в кодексы более одного раза в год. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции при обсуждении законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам периодичности внесения изменений в кодексы» заявила заместитель главы ведомства Сайра Ызакова.

По ее словам, документ разработан в рамках дебюрократизации государственной системы.

«В последнее время появилась тенденция слишком частого внесения поправок в различные кодексы, что приводит к снижению правовой неустойчивости их деятельности. Это не есть хорошо для инвесторов, бизнеса. Мы предлагаем запретить вносить какие-либо правки в кодексы более одного раза в год.

Но есть исключения — по решению президента страны или Конституционного суда можно вносить правки в кодексы. Стоит отметить, что Налоговый и Цифровой кодексы сегодня работают по этой же аналогии — не более одного раза в год можно вносить поправки. Все предлагаемые изменения будут формироваться правительством и потом единым законопроектом вносятся раз в год. Имеется 19 кодексов, наш законопроект затрагивает 17 кодексов», — пояснила Сайра Ызакова.

Глава комитета Суйунбек Омурзаков отметил, что ранее данный законопроект подвергся критике. Но, по его словам, представители Минюста подчеркнули, что поправки не будут касаться деятельности депутатов.

Нардепы одобрили законопроект в первом чтении.