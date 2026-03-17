Общество

Граждане КР могут проверять наличие ограничений на выезд через QR-код

В Службе судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики состоялась рабочая встреча с участием представителей ряда государственных органов и организаций. В мероприятии приняли участие представители мэрии Бишкека, Национального банка, Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава, Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии, Государственной регистрационной службы, ОАО «Международный аэропорт «Манас»», национальной компании «Кыргыз темир жолу», Департамента туризма, а также Духовного управления мусульман Кыргызстана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с введением и снятием временных ограничений на выезд граждан за пределы Кыргызской Республики, а также меры по повышению информированности населения о наличии задолженностей.

Директор Службы судебных исполнителей Жыргалбек Курманбеков отметил, что для эффективной работы в данном направлении государственным органам необходимо усилить межведомственное взаимодействие и активнее обмениваться информацией.

Он также подчеркнул важность доступного и своевременного информирования граждан о возможных ограничениях и наличии задолженностей.

В рамках встречи представителям государственных органов был презентован разработанный QR-код, с помощью которого граждане могут оперативно проверить наличие ограничений на выезд, а также информационный видеоролик, подготовленный для дальнейшего распространения среди населения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366358/
