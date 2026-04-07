Общество

Введен временный запрет на отлов рыбы в период нереста

Департамент рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности временно запретил спортивное и любительское рыболовство в озерах, водоемах и реках республики в период нереста рыб.

В частности, в озере Иссык-Куль:

• на иссык-кульского чебака — с 1 апреля по 15 мая 2026 года введен запрет, а также временно приостановлена выдача электронных билетов на рыбалку.

Кроме того, в озере Иссык-Куль спортивное и любительское рыболовство запрещено:

• на иссык-кульского чебачка— с 1 мая по 1 июля 2026 года;
• на карп-сазана — с 15 мая по 15 июля 2026 года.

В озерах, водохранилищах, прудах и реках на следующие виды рыб установлен запрет:

• на крупный частик (щуки, змееголова, усача, линя, судака, сазана, карпа, сома, толстолобика, амура) — с 5 мая по 20 июня 2026 года;
• на мелкий частик (красноперки, плотвы, чебака, карася, окуня, леща) — с 15 апреля по 5 июня 2026-го;
• на речную маринку — с 15 мая по 1 июля 2026 года.

В реках КР на ценные лимитируемые виды рыб спортивное и любительское рыболовство запрещено:

• на речного османа — с 1 июня по 15 июля 2026 года;
• на амударьинскую форель — с 15 октября по 15 декабря 2026-го;
• на иссык-кульскую форель — с 1 октября по 15 декабря 2026 года.
