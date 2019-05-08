Пользователи соцсетей высмеяли запрет снимать президента в «Бессмертном полку»

9 мая в Бишкеке пройдет очередное шествие «Бессмертного полка» в честь Дня Победы. Ожидается, что в мероприятии примут участие высокопоставленные лица, в том числе президент Сооронбай Жээнбеков.

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Пресс-служба Бишкекского городского кенеша распространила информацию, что во время шествия запрещено использовать дроны, а также вести фото- и видеосъемку при прибытии президента.

В свою очередь в пресс-службе главы государства объяснили этот запрет тем, что Сооронбая Жээнбекова будут снимать личные фотограф и оператор.

Такой запрет вызвал резонанс не только в СМИ. 24.kg решило собрать комментарии пользователей социальных сетей, которые посоревновались в остроумии.

Журналист, медиаэксперт Азамат Тынаев решил пошутить над горкенешем так:

Он решил не останавливаться на одной шутке по теме запрета.

Впрочем, шутки пользователей соцсетей на этом не закончились. Журналист Замир Ибраев «повысил» мэра столицы до генерал-майора артиллерии.

Журналист Махинур Ниязова напомнила опыт подобных запретов в соседних странах.

теперь Сооронбая Жээнбекова нельзя снимать на массовых мероприятиях. ̶р̶о̶ж̶а̶ ̶к̶р̶и̶в̶а̶я̶ получается не очень красивым. а нам потом подсунут отфотошопенные снимки. перенимаем опыт РК и РУз pic.twitter.com/FmIn2YU5jz — Mahinur (@_Niyazova) May 8, 2019

Активист Эдиль Байсалов раскритиковал подобную инициативу властей.

зачем тратить столько сил и средств на то, чтобы один внук участника войны прошелся в колонне? может просто не стоило участвовать? https://t.co/vRVmXEih4i — Edil Baisalov (@baisalov) May 8, 2019

Мнение эксперта разделил и глава телеканала «Апрель» Дмитрий Ложников.