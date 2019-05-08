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Общество

Пользователи соцсетей высмеяли запрет снимать президента в «Бессмертном полку»

9 мая в Бишкеке пройдет очередное шествие «Бессмертного полка» в честь Дня Победы. Ожидается, что в мероприятии примут участие высокопоставленные лица, в том числе президент Сооронбай Жээнбеков. 

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Пресс-служба Бишкекского городского кенеша распространила информацию, что во время шествия запрещено использовать дроны, а также вести фото- и видеосъемку при прибытии президента.

В свою очередь в пресс-службе главы государства объяснили этот запрет тем, что Сооронбая Жээнбекова будут снимать личные фотограф и оператор.

Такой запрет вызвал резонанс не только в СМИ. 24.kg решило собрать комментарии пользователей социальных сетей, которые посоревновались в остроумии.

Журналист, медиаэксперт Азамат Тынаев решил пошутить над горкенешем так:

Он решил не останавливаться на одной шутке по теме запрета.

Впрочем, шутки пользователей соцсетей на этом не закончились. Журналист Замир Ибраев «повысил» мэра столицы до генерал-майора артиллерии.

Журналист Махинур Ниязова напомнила опыт подобных запретов в соседних странах.

Активист Эдиль Байсалов раскритиковал подобную инициативу властей.

Мнение эксперта разделил и глава телеканала «Апрель» Дмитрий Ложников.
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