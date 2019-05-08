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Общество

Кыргызстан так и не вернул Узбекистану четыре пансионата

Фото из интернета. Пансионат «Рохат НБУ» на Иссык-Куле

Кыргызстан так и не вернул Узбекистану четыре пансионата в Иссык-Кульской области. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Фонде по управлению госимуществом (ФУГИ).

По его данным, пансионаты «Золотые пески», «Рохат НБУ», «Дилором» и «Бостон» находятся в собственности нашей республики. Управляет ими предприятие «Мулк».

Напомним, что решением премьер-министра Темира Сариева в апреле 2016 года четыре пансионата, находящиеся на территории КР («Золотые пески», «Рохат НБУ», «Дилором» и «Бостон»), перешли под юрисдикцию нашей страны. Узбекистан подал в суд. Соседи считают, что нарушено соглашение между государствами бывшего СССР от 1992-го о пользовании объектами, которые после развала Союза оказались на территории другой республики.

В декабре 2017 года сообщили, что вопрос урегулировали. Для урегулирования спора правительство предлагало заключить с кабмином РУз соглашение.

По новому документу земли пансионатов должны были остаться собственностью Кыргызстана, а имущество вновь вернулось бы в собственность узбекской стороны. При этом соседи после оформления прав собственности на имущество брали обязательство довести пансионаты до уровня трех-четырех звезд с возможной круглогодичной работой.

После подписания соглашения Узбекистан должен был отозвать иск из международного арбитража.

Но рассмотрение спора в Международном центре по урегулированию споров (МЦУИС) продолжается.

На сайте МЦУИС указано, что заявление от узбекской стороны зарегистрировали еще в сентябре 2016-го. В феврале 2017 года избраны арбитры по спору. В декабре 2017-го разбирательство приостановили до 14 апреля 2018 года в соответствии с соглашением сторон. В апреле прошлого года приостановление разбирательства продлили до июля 2018-го.

После оно продолжилось. В августе заявители подавали возражения на решение по юрисдикции дела. В декабре прошлого года суд вынес процессуальный приказ, касающийся организации слушаний, а в начале января 2019-го в Париже (Франция) провели слушания по предварительным возражениям. В феврале каждая из сторон подала заявку на расходы, а 1 мая арбитраж вынес решение по определению подсудности дела.

Окончательного решения по делу нет. Оно находится на рассмотрении. Других деталей арбитражного разбирательства пока нет.
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