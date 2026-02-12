Соглашение с Кыргызстаном по пансионатам на Иссык-Куле ратифицировал Казахстан

Сенат Казахстана ратифицировал соглашение с Кыргызстаном об урегулировании прав собственности на объекты, расположенные на Иссык-Куле, и аренде земельных участков. Об этом сообщил глава аппарата верхней палаты парламента РК Максим Споткай.

По его словам, документы формируют единую правовую основу для работы казахстанских курортно-рекреационных объектов в Иссык-Кульской области. Речь идет о закреплении прав собственности и оформлении аренды земли под объектами.

Документами за Казахстаном закрепляется право собственности на санаторий «Казахстан», дом отдыха «Самал», спортивно-оздоровительный лагерь «Университет» и спортивно-оздоровительный центр «Олимп».

Также земельные участки передаются в аренду сроком на 49 лет, их общая площадь составляет 58,8 гектара.

Обязательства по модернизации объектов до уровня 3—4-звездочных отелей продлевают до конца 2029 года (за исключением одной базы). Планируется, что они будут с круглогодичным режимом работы.

Кыргызстан гарантирует непринятие мер по изъятию объектов при использовании строго по целевому назначению.

Соглашение прошло процедуру ратификации в Мажилисе в декабре прошлого года. 27 мая 2025 года президент Кыргызстана подписал закон о ратификации двух протоколов с Казахстаном по этим объектам.

Напомним, 4 декабря 2024-го в Бишкеке состоялся казахско-кыргызский межправительственный совет. На встрече премьер-министр РК Олжас Бектенов и тогда еще глава кабмина КР Акылбек Жапаров урегулировали вопросы прав собственности Казахстана на объекты на берегу Иссык-Куля.

Стороны установили обязательства: РК должна сделать из санатория «Казахстан» четырехзвездочный отель, из лагеря «Университет» и дома отдыха «Самал» — трехзвездочные и «Олимп» — без привязки к звездности, а также указали срок реализации обязательств в пять лет — до 31 декабря 2029 года.