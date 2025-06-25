Примеры и антигерои. Как пансионаты на Иссык-Куле очищают нечистоты

«Мы вам покажем как положительных героев, так и отрицательных, ничего скрывать не собираемся!» — начал разговор начальник эколого-технического надзора Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора по Иссык-Кульской области Кылычбек Тентимишев перед тем, как провести небольшой отряд журналистов по пансионатам вдоль акватории озера.
Об аттракционах и специалистах, которых у нас нет
Экскурсия для журналистов началась с пансионатов в селе Бостери. Здесь чистый пляж, пока мало людей и не работают большие аттракционы — американские горки и колесо обозрения.
В апреле их владельцы не смогли представить документы о техническом состоянии. Судя по тому, что аттракционы стоят без дела и в конце июня, — этого не сделали до сих пор.
Видимо, таких специалистов будут приглашать из-за рубежа. А признают ли их лицензии в Кыргызстане — вопрос открытый.
Показали, как опломбировали места слива нечистот в машинных отделениях теплоходов, чтобы отходы не сбросили в озеро.
В «Борборе» справляются
Порадовавшись тому, как похорошела пляжная инфраструктура, пошли осматривать главную проблему сегодняшнего Иссык-Куля — очистные сооружения.
Первый пункт — это положительный герой, как говорил Кылычбек Тентимишев, комплекс пансионатов в Бостери под названием «Борбор».
Очистные сооружения, судя по инфрастуктуре, работают еще с советских времен: заросшая травой территория, ржавые очистные бассейны, здания насосных станций с побеленными кирпичными стенами...
«В «Борборе» 58 зданий вместимостью 1 тысяча 650 человек. Пробы берут в начале запуска, в пиковый период, приходят комиссионные проверки», — рассказал директор о системе проверки качества очищенной воды.
После очистки воду долгие годы сливали в пруд, что рядом. Говорят, так предусмотрено проектом. Потом государственные экологи запретили, и воду стали направлять на полив.
Кстати, процесс очистки происходит с помощью бактерий, которые, говоря простым языком, съедают нечистоты. Такие полезные бактерии содержатся в специальных илах, которые спускают в очистные бассейны по мере надобности.
Правда, переваривают ли эти бактерии химические отходы от мыла, шампуней, моющих средств — ответа получить не удалось.
Когда в товарищах согласия нет
Как показал пресс-тур, проблем с очисткой нечистот в фешенебельных пансионатах и отелях нет. Некоторые даже можно назвать образцовыми. Например, пансионат «Каприз», где даже запаха особо не чувствуешь в помещении по очистке.
Проблема, в основном в более «скромных» пансионатах и гостевых домах. Так, в пансионате «Золотые пески Центральная Азия», который перешел на баланс соседней страны, очистные сооружения старые и неприглядного вида. Все ржавое и заросло травой.
— Когда мы будем готовы, это примерно 1 июля, пригласим все соответствующие госорганы, они проверят и, если дадут разрешение, откроемся, — рассказал директор пансионата Акбар Элмуродов.
После «Золотых песков» мы стали невольными свидетелями конфликта между владельцами коттеджей на территории пансионата «Береке», что в районе села Бактуу-Долоноттуу.
Если владельцы коттеджей (по факту — оставшееся еще со времен СССР старые строения) и одновременно члены кооператива не могут решить организационные вопросы, думать, что очистное сооружение в отличном состоянии, наивно.
Но и посетителей нет. Власти не дают разрешение. Но руководство кооператива не теряет оптимизма: проверили, выявили недостатки — устраним, договорились со специалистом, работы потихоньку идут, все будет хорошо...
По словам заместителя начальника Иссык-Кульского регионального управления Службы экологического и технического надзора при Минприроды Нурлана Жолдошбаеа, здесь тоже нет согласия между членами кооператива. Они не первый год не могут решить вопрос с установкой очистных сооружений. Инспектор предупредил их — придут с предписанием и закроют пансионат.
Мы вас и штрафовали, но очистных сооружений все равно нет.Нурлан Жолдошбаев
В ответ владельцы коттеджей лишь молча смотрели на гостей. Только один, мужчина в возрасте, немного на веселе, резюмировал, что указ президента нужно выполнять.
Поймай меня, если сможешь
Пожалуй, так можно охарактеризовать владельцев коттеджей, которые мы посетили после «Восток Премиума». Там же в районе села Бактуу-Долоноттуу комплекс из семи двух-трехэтажных зданий.
Если до этого с нами встречались хозяева гостевых домов, пансионатов, у которых проблемы с очисткой нечистот, то тут... хозяева словно призраки.
Очистных сооружений нет, вся грязь идет в септик. Экологи намерены дело передать в прокуратуру, а пансионат закрыть.
— А нельзя написать письма в «Водоканал» и РЭС, чтобы им отключили воду, свет?
— Оказывается так: раз составлен договор с РЭС, то последние исполняют соглашение. А на счет воды, они пробурили свою скважину, — ответил Нурлан Жолдошбаев.
— А как они (РЭС. — Прим. 24.kg) могли составить договор, если у них нет даже ИНН?
— Вот этого я не знаю, — ответил чиновник.
Ситуация непонятная. Хозяев найти не могут, но при этом, по словам чиновников, есть арендаторы. Искали через госорганы, но подойти к арендатору и спросить телефон хозяина не удосужились.
Пессимизм между озером и горами
Еще одним пунктом, где есть проблема с очистными сооружениями, стал пансионат «Эдельвейс», что возле села Чон-Жаргылчак на южном берегу Иссык-Куля.
Первое, что бросается в глаза, — живописная природа вокруг. Горы Джеты-Огуза, обильная зелень и озеро. Мечта художника-живопицса.
Сам «Эдельвейс» — это заброшенный пансионат, который каким-то образом сохранил свой профиль. Сохранил, скорее, формально, потому как отдыхать здесь невозможно. Правда, посетители были. Когда мы приехали, стройным шагом шли дети — ученики, как нам рассказали, религиозного учебного заведения. Около 200 детей. Оплата льготная. За отдых каждого ребенка платят по 70 сомов за сутки.
Условия для детей спартанские: сами привозят еду, сами готовят, спят в старых и убогих корпусах. Постельные принадлежности тоже привезли с собой. Туалет на улице. Пол затоплен, и дети перебираются по кирпичикам.
Ситуация, как рассказал представитель пансионата по имени Нурмат, улучшится не скоро. Оказалось, идут судебные разбирательства между частником, который взял его в аренду, и государством.
Возможно, многие гостевые дома, а их только в Иссык-кульском районе больше 900, ждут когда построят современную центральную канализацию в районе города Чолпон-Аты, чтобы к ней подключиться и не тратиться на дорогостоящие очистные сооружения.
В беседах с инспекторами выяснилось, что и фешенебельные пансионаты и отели «не родились сознательными», их тоже долгое время приходилось предупреждениями, проверками и штрафами заставлять привести очистные сооружения в соответствие с нормами. Так что у инспекторов Минприроды работы еще много.