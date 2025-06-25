Примеры и антигерои. Как пансионаты на Иссык-Куле очищают нечистоты

«Мы вам покажем как положительных героев, так и отрицательных, ничего скрывать не собираемся!» — начал разговор начальник эколого-технического надзора Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора по Иссык-Кульской области Кылычбек Тентимишев перед тем, как провести небольшой отряд журналистов по пансионатам вдоль акватории озера.

Об аттракционах и специалистах, которых у нас нет

Экскурсия для журналистов началась с пансионатов в селе Бостери. Здесь чистый пляж, пока мало людей и не работают большие аттракционы — американские горки и колесо обозрения.

В апреле их владельцы не смогли представить документы о техническом состоянии. Судя по тому, что аттракционы стоят без дела и в конце июня, — этого не сделали до сих пор.

Фото 24.kg. Простаивающие аттракционы

Видимо, таких специалистов будут приглашать из-за рубежа. А признают ли их лицензии в Кыргызстане — вопрос открытый.

Фото 24.kg. Парковка для водного транспорта

Показали, как опломбировали места слива нечистот в машинных отделениях теплоходов, чтобы отходы не сбросили в озеро.

В «Борборе» справляются

Порадовавшись тому, как похорошела пляжная инфраструктура, пошли осматривать главную проблему сегодняшнего Иссык-Куля — очистные сооружения.

Первый пункт — это положительный герой, как говорил Кылычбек Тентимишев, комплекс пансионатов в Бостери под названием «Борбор».

Очистные сооружения, судя по инфрастуктуре, работают еще с советских времен: заросшая травой территория, ржавые очистные бассейны, здания насосных станций с побеленными кирпичными стенами...

Но, как рассказал директор общественного объединения «Борбор» Азамат Тулобердиев, очистной комплекс рабочий и выполняет свою функцию. Даже соорудили новую установку стоимостью $100 тысяч, чтобы очистка шла на уровне.

«В «Борборе» 58 зданий вместимостью 1 тысяча 650 человек. Пробы берут в начале запуска, в пиковый период, приходят комиссионные проверки», — рассказал директор о системе проверки качества очищенной воды.

После очистки воду долгие годы сливали в пруд, что рядом. Говорят, так предусмотрено проектом. Потом государственные экологи запретили, и воду стали направлять на полив.

Кстати, процесс очистки происходит с помощью бактерий, которые, говоря простым языком, съедают нечистоты. Такие полезные бактерии содержатся в специальных илах, которые спускают в очистные бассейны по мере надобности.

Правда, переваривают ли эти бактерии химические отходы от мыла, шампуней, моющих средств — ответа получить не удалось.

Когда в товарищах согласия нет

Как показал пресс-тур, проблем с очисткой нечистот в фешенебельных пансионатах и отелях нет. Некоторые даже можно назвать образцовыми. Например, пансионат «Каприз», где даже запаха особо не чувствуешь в помещении по очистке.

Проблема, в основном в более «скромных» пансионатах и гостевых домах. Так, в пансионате «Золотые пески Центральная Азия», который перешел на баланс соседней страны, очистные сооружения старые и неприглядного вида. Все ржавое и заросло травой.

Правда, ответственный за сооружение представитель пансионата по имени Таалай байке рассказал, что они модернизировали очистные сооружения, заказали ил с бактериями и буквально к вечеру запустят оборудование. Гостей, уверили хозяева, пока не принимают.

— Когда мы будем готовы, это примерно 1 июля, пригласим все соответствующие госорганы, они проверят и, если дадут разрешение, откроемся, — рассказал директор пансионата Акбар Элмуродов.

После «Золотых песков» мы стали невольными свидетелями конфликта между владельцами коттеджей на территории пансионата «Береке», что в районе села Бактуу-Долоноттуу.

Если владельцы коттеджей (по факту — оставшееся еще со времен СССР старые строения) и одновременно члены кооператива не могут решить организационные вопросы, думать, что очистное сооружение в отличном состоянии, наивно.

Так и вышло. Когда пошли смотреть — грустная картина. У ответственных за очистные сооружения не оказалось с собой даже ключа от ворот, где расположена очистная станция. Территория заросшая, металлические бассейны пустые, на дне зеленая плесень.

Но и посетителей нет. Власти не дают разрешение. Но руководство кооператива не теряет оптимизма: проверили, выявили недостатки — устраним, договорились со специалистом, работы потихоньку идут, все будет хорошо...

Не лучшим образом обстояли дела и в пансионате «Восток Премиум». Из премиального увидели только деревянные коттеджи. Все остальное вокруг довольно убого. Очистных сооружений здесь и вовсе нет.

По словам заместителя начальника Иссык-Кульского регионального управления Службы экологического и технического надзора при Минприроды Нурлана Жолдошбаеа, здесь тоже нет согласия между членами кооператива. Они не первый год не могут решить вопрос с установкой очистных сооружений. Инспектор предупредил их — придут с предписанием и закроют пансионат.

Мы вас и штрафовали, но очистных сооружений все равно нет. Нурлан Жолдошбаев

В ответ владельцы коттеджей лишь молча смотрели на гостей. Только один, мужчина в возрасте, немного на веселе, резюмировал, что указ президента нужно выполнять.

Поймай меня, если сможешь

Пожалуй, так можно охарактеризовать владельцев коттеджей, которые мы посетили после «Восток Премиума». Там же в районе села Бактуу-Долоноттуу комплекс из семи двух-трехэтажных зданий.

Если до этого с нами встречались хозяева гостевых домов, пансионатов, у которых проблемы с очисткой нечистот, то тут... хозяева словно призраки.

Фото 24.kg. Коттеджи «Восток Премиум»

Очистных сооружений нет, вся грязь идет в септик. Экологи намерены дело передать в прокуратуру, а пансионат закрыть.

— А нельзя написать письма в «Водоканал» и РЭС, чтобы им отключили воду, свет?

— Оказывается так: раз составлен договор с РЭС, то последние исполняют соглашение. А на счет воды, они пробурили свою скважину, — ответил Нурлан Жолдошбаев.

— А как они (РЭС. — Прим. 24.kg) могли составить договор, если у них нет даже ИНН?

— Вот этого я не знаю, — ответил чиновник.

Ситуация непонятная. Хозяев найти не могут, но при этом, по словам чиновников, есть арендаторы. Искали через госорганы, но подойти к арендатору и спросить телефон хозяина не удосужились.

Пессимизм между озером и горами

Еще одним пунктом, где есть проблема с очистными сооружениями, стал пансионат «Эдельвейс», что возле села Чон-Жаргылчак на южном берегу Иссык-Куля.

Первое, что бросается в глаза, — живописная природа вокруг. Горы Джеты-Огуза, обильная зелень и озеро. Мечта художника-живопицса.











Условия для детей спартанские: сами привозят еду, сами готовят, спят в старых и убогих корпусах. Постельные принадлежности тоже привезли с собой. Туалет на улице. Пол затоплен, и дети перебираются по кирпичикам.







Ситуация, как рассказал представитель пансионата по имени Нурмат, улучшится не скоро. Оказалось, идут судебные разбирательства между частником, который взял его в аренду, и государством.

Возможно, многие гостевые дома, а их только в Иссык-кульском районе больше 900, ждут когда построят современную центральную канализацию в районе города Чолпон-Аты, чтобы к ней подключиться и не тратиться на дорогостоящие очистные сооружения.

В беседах с инспекторами выяснилось, что и фешенебельные пансионаты и отели «не родились сознательными», их тоже долгое время приходилось предупреждениями, проверками и штрафами заставлять привести очистные сооружения в соответствие с нормами. Так что у инспекторов Минприроды работы еще много.