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Общество

Два пансионата на Иссык-Куле работали без очистных сооружений

Фото пресс-службы Минприроды

Из-за экологических нарушений Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора приостановили деятельность пансионатов «Париж КО» и «Самал» на Иссык-Куле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В пансионате «Париж КО» в селе Чок-Тал инспекторы Службы экологического и технического надзора выявили сброс мусора в неустановленных местах и нарушение правил эксплуатации природоохранных сооружений. Общая сумма наложенного штрафа составила 34 тысячи сомов.

Пансионату выдали предписание с требованиями устранить выявленные нарушения в течение 30 дней. Эксплуатацию очистных сооружений пансионата временно приостановили, пробы сточных вод направили на лабораторный анализ. В случае несоответствия экологическим нормам в отношении пансионата могут быть выдвинуты дополнительные экологические претензии.

В пансионате «Самал» в селе Бостери сотрудники Минприроды выявили грубые нарушения экологических требований и обнаружили отсутствие очистных сооружений. Работу пансионата временно приостановили и выдали предписание с требованием устранить все нарушения и привести инженерные сооружения в соответствие с экологическими нормативами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335100/
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