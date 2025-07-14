Пансионатам Иссык-Куля не позволят взимать плату за вход на пирсы

В связи с поступающими обращениями по поводу взимания платы за вход на пирсы в отдельных пансионатах Иссык-Кульской области сообщается, что при Иссык-Кульской районной государственной администрации создан штаб.

В его состав вошли представители правоохранительных органов, органов местного самоуправления и других профильных служб региона.

Штаб проводит проверку пансионатов и курортных объектов, где поступают сигналы о возможных нарушениях, в том числе по вопросу ограничения или платного входа на объекты отдыха. Особое внимание уделяется обеспечению прав граждан на свободное и беспрепятственное пребывание на побережье озера.

При этом подчеркиваем, что подобные случаи не носят массового характера и не касаются всех объектов.

«Большинство пансионатов Иссык-Кульской области работают в соответствии с законодательством и обеспечивают открытый и комфортный отдых для граждан и гостей региона», — добавляют в полномочном представителе президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области.