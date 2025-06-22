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Власть

Могли и потратиться. За что Ташиев жестко раскритиковал владельцев пансионатов

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев провел совещание по благоустройству окрестностей зон отдыха Иссык-Кульской области и города Чолпон-Ата. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

Он отметил неудовлетворительное состояние дорог вокруг зон отдыха, отсутствие пешеходных дорожек (тротуаров), низкий уровень благоустройства и инфраструктуры.

«В городе Чолпон-Ата функционируют основные ведущие базы отдыха, которые предоставляют самый высокий уровень обслуживания туристов. Когда заходишь во дворы, они блестят, но снаружи дороги обветшалые, нет пешеходных дорожек, а благоустройство очень плохое и запущенное. Ежегодно сюда приезжают отдыхать десятки тысяч людей. За счет чего вы зарабатываете приличные суммы. Могли бы потратить хотя бы малую часть денежных поступлений на ремонт дорог, ведущих к базам отдыха, освещению улиц и их благоустройству» — сказал Камчыбек Ташиев.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

Он также подверг жесткой критике местные органы самоуправления за неэффективное использование бюджетных ресурсов и предупредил об ответственности в случае выявления фактов коррупции.

Камчыбек Ташиев поручил чиновникам и владельцам зон отдыха до конца сентября отремонтировать, осветить и полностью достроить все дороги, ведущие к пансионатам и пляжам.

«Виновные в невыполнении поручения и проявлении халатности будут привлечены к ответственности», — отметили в ГКНБ.

Все работы будут проходить под личным контролем Камчыбека Ташиева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333667/
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