В пансионате «Солнечный берег» на Иссык-Куле выпиливают деревья

Жители села Кара-Ой обратились в редакцию 24.kg с жалобой на вырубку многолетних деревьев на территории пансионата «Солнечный берег», расположенного в трех километрах от Чолпон-Аты.

По их словам, на участке масштабно уничтожают зеленые насаждения предположительно под новое строительство.

Как отмечают местные жители, судьба пансионата остается неясной. Ранее объект принадлежал ОАО «Транснациональная корпорация «Дастан», но его продали частным лицам по заниженной стоимости, что стало предметом уголовного дела в 2018-2019 годах. В ходе следствия ущерб, оцененный в 128 миллионов сомов, полностью возместили, после чего собственник 100 процентов акций сменился.

По словам сельчан, в 2024-м пансионат якобы передали государству, но официальной информации об этом нет.

Сейчас, утверждают они, на территории вырубают деревья. Жители обеспокоены происходящим и задаются вопросом о необходимости уничтожения природы ради возможного строительства.

Материалы по теме
Деревья на бульваре Эркиндик пронумеровали. Мэрия опровергла слухи об их вырубке
Жители улицы Скрябина в Бишкеке выступили против ее расширения
В мэрии Бишкека объяснили, почему выпиливают деревья на улице Махатмы Ганди
Жители Бишкека обеспокоены вырубкой тополей на бульваре Молодой Гвардии
Жители Иссык-Куля обеспокоены возможной вырубкой более 80 деревьев
В столице планируют вырубить до тысячи старых деревьев — «Бишкекзеленхоз»
Жительница Оша пожаловалась на вырубку деревьев и неэффективное озеленение
Айбек Джунушалиев: В Бишкеке обработали 93,5 тысячи деревьев за год
В городе Ош ночью вырубают хвойные деревья без пересадки
Соглашение с Кыргызстаном по пансионатам на Иссык-Куле ратифицировал Казахстан
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Жители &laquo;Аламедина-1&raquo; жалуются на&nbsp;разрушенные и&nbsp;замусоренные арыки у&nbsp;базара Жители «Аламедина-1» жалуются на разрушенные и замусоренные арыки у базара
Бишкекчане в&nbsp;гневе: на&nbsp;бульваре Эркиндик пронумеровали практически все деревья Бишкекчане в гневе: на бульваре Эркиндик пронумеровали практически все деревья
В&nbsp;Бишкеке машину припарковали на&nbsp;новые саженцы. Ответ мэрии В Бишкеке машину припарковали на новые саженцы. Ответ мэрии
Бизнес
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил квартиру и&nbsp;объявил новую акцию на&nbsp;1&nbsp;миллион сомов «Банк Компаньон» вручил квартиру и объявил новую акцию на 1 миллион сомов
&laquo;Оптима Банк&raquo; предлагает агрокредит от&nbsp;19&nbsp;процентов годовых «Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых
23 марта, понедельник
20:03
Работу багги-картинга в селе Кашка-Суу приостановили Работу багги-картинга в селе Кашка-Суу приостановили
19:48
Театр имени Умуралиева из Бишкека выступит на фестивале «Самсун» в Турции
19:42
Черногория готова к продвижению двустороннего взаимодействия с Кыргызстаном
19:27
Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
19:25
Как вырастить психически здорового ребенка, рассказали врачи