В пансионате «Солнечный берег» на Иссык-Куле выпиливают деревья

Жители села Кара-Ой обратились в редакцию 24.kg с жалобой на вырубку многолетних деревьев на территории пансионата «Солнечный берег», расположенного в трех километрах от Чолпон-Аты.

По их словам, на участке масштабно уничтожают зеленые насаждения предположительно под новое строительство.

Как отмечают местные жители, судьба пансионата остается неясной. Ранее объект принадлежал ОАО «Транснациональная корпорация «Дастан», но его продали частным лицам по заниженной стоимости, что стало предметом уголовного дела в 2018-2019 годах. В ходе следствия ущерб, оцененный в 128 миллионов сомов, полностью возместили, после чего собственник 100 процентов акций сменился.

По словам сельчан, в 2024-м пансионат якобы передали государству, но официальной информации об этом нет.

Сейчас, утверждают они, на территории вырубают деревья. Жители обеспокоены происходящим и задаются вопросом о необходимости уничтожения природы ради возможного строительства.

