В пансионате «Солнечный берег» на Иссык-Куле выпиливают деревья

Жители села Кара-Ой обратились в редакцию 24.kg с жалобой на вырубку многолетних деревьев на территории пансионата «Солнечный берег», расположенного в трех километрах от Чолпон-Аты.
По их словам, на участке масштабно уничтожают зеленые насаждения предположительно под новое строительство.
По словам сельчан, в 2024-м пансионат якобы передали государству, но официальной информации об этом нет.
Сейчас, утверждают они, на территории вырубают деревья. Жители обеспокоены происходящим и задаются вопросом о необходимости уничтожения природы ради возможного строительства.
