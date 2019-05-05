Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, праздничные концерты, лекции

30 апреля — 28 мая. Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»

Мультимедийная выставка посвящена 100-летию со дня смерти Эдгара Дега и включает в себя работы 16 самых значимых представителей эпохи модернизма, среди которых Клод Моне, Эдгар Дега, Поль Гоген, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрек, Казимир Малевич. В общей сложности будет показано более тысячи работ из более чем 20 музеев мира.

Центр Hangar Media.

2-23 мая. Выставка Эмиля Шукурова «Инсайдер: экология и искусство»

Выставка — это попытка обозначить дуальность автора и продемонстрировать взаимодействие и пересечение его научных и творческих интересов. Цель — показать через инсайдера, принадлежащего двум мирам, экологии и искусства, красоту и уязвимость природы, а также раскрыть проблемы, вызванные нашим хаотично-деструктивным отношением к ней.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

1 марта — 1 июня. Выставка «Русское искусство XVIII-XIX веков»

Основу коллекции составили 72 произведения русских художников, выделенные из музейных фондов Наркомата просвещения РСФСР и Государственной Третьяковской галереи. Выставка дает представление об основных этапах развития русского искусства этого периода.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

20 апреля — 7 мая. Выставка «New Жаз — 2019»

В состав участников вошли художники из Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Чуйкова.

20 апреля — 19 мая. «Космическая» фотовыставка

Вы сможете не просто увидеть замечательные фотоработы, но и послушать интересные лекции о космосе. Подробнее

Музей имени Н.К.Рериха, 14.00-19.00.

6-10 мая. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

6 мая. Мастер-класс «Личный магнетизм»

В чем секрет личного магнетизма? Об этом вы узнаете на мастер-классе Натальи Джунковской.

Регистрация по телефону 0556699279.

Консалтинговый центр «ИнтерАктив», 18.30.

7 мая. Концерт «Весна, любовь, Победа!»

В концерте примут участие молодые исполнители, лауреаты фестиваля «Белые журавли» и творческие коллективы республики.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч. Айтматова, 18.00.

7 мая. Лекция «Обычаи. Что в них сокрыто: суеверие или знания?»

Что же значат обычаи в нашем понимании, каковы роль и место их в кыргызском мировоззрении, что такое адат и многое другое, узнаете на очередной лекции кыргызоведения.

Этнокомплекс «Супара», 19.00.

7 мая. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать об истории искусства и человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

7 мая. Встреча в рамках «Шаарканы»

Здесь обсуждаются актуальные городские вопросы. На этот раз тема встречи: «Городские данные — скрытые возможности».

Ololohaus, 18.30.

8 мая. Героические хроники «Я не хочу умирать»

Спектакль «Я не хочу умирать» переносит нас в далекое, но неостывшее прошлое. Война. Ленинград. Блокада: заснеженные улицы и площади, «125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам», еле бредущие мимо убитых и умерших от голода люди-тени. Спектакль по мотивам пьесы Ольги Берггольц «Они жили в Ленинграде» не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 17.00.

8 мая. Jazz Jam Session

На одной сцене соберутся лучшие музыканты города. Будет много джазовых композиций, много импровизаций и сюрпризов.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

8 мая. Грабли NIGHT

Основная цель — показать, как важно уметь учиться на чужих ошибках и относиться к ним с юмором, обмениваться опытом, делать выводы и не сломаться под тяжестью проблем, ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Bellagio Banquet Hall, 13.00.

8 мая. Семинар «Как я научился программировать за два месяца?»

Приглашаем поговорить о программировании, языках и их отличиях, о том, как эффективно обучаться. Регистрация по ссылке.

ololohaus, 18.30.

9 мая. Празднование Дня Победы

Мэрия приготовила для горожан праздничную программу.

9 мая. Праздничный концерт

В программе шедевры мировой, русской и национальной классики, песни военных лет в исполнении мастеров искусств Кыргызского театра оперы и балета.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 14.00.

9-10 мая. Кинопремьеры

«Играй или умри» (ужасы). Добро пожаловать в «Паранойю» — самую жестокую игру на выживание, в которой придется сражаться до самого конца. В ней только два правила: «ничто не реально» и «один из вас умрет».

«Маугли дикой планеты» (мультфильм). Попав в метеоритный дождь, юный космический исследователь Вилли оказывается на неизвестной планете. С помощью робота Бака он должен выжить здесь до прибытия спасательной миссии его родителей. Но батарея Бака быстро садится, и, чтобы спасти Бака и вернуться домой, Вилли придется найти новых друзей и научиться жить по законам джунглей дикой планеты.

«Братство» (драма). 1988 год, канун вывода советских войск из Афганистана. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, подконтрольный группировке моджахедов Инженера Хошема. Разведка пытается договориться о перемирии с душманами, но дело осложняется тем, что в плен к Хошему попадает советский военный пилот.

«Время монстров» (ужасы). Средневековый воин живет отшельником в мрачном лесу и жаждет отомстить смертельно опасному существу за смерть единственной дочери. Получая от короля сведения о появляющихся в округе монстрах, он отправляется за их головами, каждый раз надеясь, что встретит своего заклятого врага.

10 мая. Сказка «Любопытный слоненок»

Сказка для семейного просмотра по мотивам произведения Редьярда Киплинга.

Бишкекский городской драмтеатр имени А.Умуралиева, 14.00.

10 мая. Комедия «Дураки»

Американский драматург Нил Саймон нарисовал удивительный мир, где вымысел сливается с реальностью. Спектакль «Дураки» — пластическая метафора по одноименной пьесе: то ли неправдоподобная история, то ли философская притча. Легкая, светлая, иногда ироничная и смешная до слез история. Однако она ставит перед нами важнейший вопрос.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 17.00.

10 мая. Спектакль «Летающая сковородка»

Комедийный спектакль с участием южнокорейских актеров.

Кыргызский драматический театр имени Т.Абдымомунова, 18.00.

16 мая. Театрализованное представление «Красный Диор» (Москва)

Впервые в Бишкеке состоится театрализованное представление «Красный Диор», созданное на основе коллекций легендарного модельера Вячеслава Зайцева, с участием российских моделей. В столицу приедет и сам кутюрье. Подробнее

Ресторан Frunze, 19.00.